Den särskilda domarutbildningen med tjänstgöring vid Mora tingsrätt
Sveriges Domstolar, Fiskalsrekrytering Svea hovrätt / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-07-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Domstolar, Fiskalsrekrytering Svea hovrätt i Stockholm
er).
Den särskilda domarutbildningen med tjänstgöring vid Mora tingsrätt
Svea hovrätt är landets största hovrätt med cirka 460 anställda. Hovrättens lokaler är vackert belägna på Riddarholmen centralt i Stockholm. Domstolen anställer ungefär 50 hovrättsfiskaler varje år. Vid varje antagningstillfälle antas således flera sökande. Att bli fiskal är steget efter notarietjänstgöringen. Domarutbildningen omfattar tjänstgöring på både hovrätt och tingsrätt.
Inom ramen för den befintliga domarutbildningen ges nu möjlighet till en anställning där tjänstgöringen som tingsfiskal är förlagd till Mora tingsrätt.
Om domarutbildningen
Domarutbildningen består dels av praktisk tjänstgöring i tingsrätt och hovrätt, dels av teoretisk utbildning anordnad av Domstolsakademin. Den kan liknas vid ett traineeprogram och den praktiska tjänstgöringen utgör en mycket viktig del i utbildningen. Utöver de gemensamma kurserna inom ramen för Domstolsakademin tillhandahåller hovrätten och tingsrätterna viss ytterligare utbildning. Hovrätten har ett övergripande ansvar för domarutbildningen under hela utbildningstiden.
Den praktiska delen av utbildningen innefattar tjänstgöring som fiskal i hovrätten under minst ett år, som fiskal i tingsrätt under minst två år och adjunktion i hovrätten under ett år. Fiskalen/tf. assessorn utgör under hela domarutbildningen en betydelsefull arbetskraft för domstolen. Fiskalens/tf. assessorns arbete ska planeras så att arbetsuppgifterna bidrar till att målet med domarutbildningen uppnås. Domstolsakademin ansvarar för den teoretiska utbildningen som består av nio obligatoriska kurser under domarutbildningen.
Domarutbildningen ger en unik möjlighet att tillgodogöra sig omfattande juridiska kunskaper och erfarenheter från olika domstolar. Att välja domarbanan innebär att du dagligen kommer att bidra till ett demokratiskt och rättssäkert samhälle där du arbetar för allas rätt att få sin sak prövad i en opartisk domstol.
Kvalifikationer m.m.
För att påbörja den särskilda domarutbildningen krävs att du har fullgjort notarieutbildningen. Arbetet på domstol kräver att antagna fiskaler svarar mot högt ställda krav gällande bland annat yrkesskicklighet och omdöme.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Efter godkänd provanställning övergår anställningen till att vara tills vidare.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Hovrätten anställer nya fiskaler med startdatum 1 januari, 1 mars, 1 maj, 1 september och 1 november årligen.Publiceringsdatum2026-07-24Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via rekryteringsverktyget Visma Recruit. Bifoga examensbevis och betyg från juristutbildningen. Bifoga även dina gymnasiebetyg och betyg/intyg över andra meriter som kan vara av betydelse för anställningen. Det personliga brevet behöver endast innehålla en kortfattad motivering till varför du vill gå den särskilda domarutbildningen.
Hovrätten har för närvarande även en annons till den särskilda domarutbildningen utan destinerad plats. Denna annons hittar du under "Lediga jobb" på www.domstol.se.
Notera att du endast ska skicka in en ansökan även om du söker både den ordinarie och den destinerade platsen. I ansökningsformuläret måste du ange vilken eller vilka tjänster du söker samt prioritetsordning.
En ansökan ligger kvar hos hovrätten i hovrättens sökandebank i sex månader efter det att den skickats in, oavsett om du endast sökt ordinarie plats eller endast destinerad plats, eller båda.
Ansökan ska ha kommit in till hovrätten senast den 15 augusti 2026.
I enlighet med hovrättens anställningsrutiner kommer registerkontroller att genomföras vid en eventuell anställning. Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare upplysningar om tjänsten kan du få genom att kontakta någon av de administrativa fiskalerna Simon Rådman, telefonnummer 08 561 673 31, eller Felicia Alexandersson, telefonnummer 08 561 673 85.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde sker på bestämda startdagar. Antagningen avser främst sökande som kan påbörja anställning inom fyra månader från antagning. Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HSV 2026/789". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742)
Box 2290 (visa karta
)
103 17 STOCKHOLM Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Fiskalsrekrytering Svea hovrätt Kontakt
Administrativ fiskal
Felicia Alexandersson svea.administrativaenheten@dom.se +46856167385 Jobbnummer
10010541