Demopersonal till uppdrag i Skärhamn
2025-09-18
Plats: Skärhamn Datum & tid: Fredag 17/10, kl. 13:40-18:15
Om tjänsten
I rollen som demopersonal i butik kommer du att representera vår kund och deras välkända produkter i en livsmedelsbutik i Skärhamn. Du ansvarar för att väcka intresse och skapa nyfikenhet kring kundens produkt, svara på frågor och ge ett professionellt intryck av både produkten och varumärket. Det är viktigt att man tar första steget till kundkontakt och gillar att interagera med kunder. Försäljning faller dig naturligt och du är duktig på att förmedla budskap.
Vi söker dig som är social, utåtriktad, god servicekänsla och ett konstnärligt öga för hur produkterna bör exponeras för att på bästa sätt bidra till ökad försäljning. För att trivas i rollen krävs det att du är självgående och inte rädd för att ta egna initiativ.
Vi söker dig som:
Är social, utåtriktad och gillar kundkontakt
Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Känner dig trygg med att prata inför andra och har lätt för att skapa kontakt
Har grundläggande datorvana (rapportering sker digitalt)
Har erfarenhet av en liknande roll eller arbete i butik
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att aktuella kandidater inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Meriterande:
Tidigare arbete inom service, försäljning eller event/demo
Körkort och tillgång till bil Det finns god chans till fler demouppdrag i Skärhamn med omnejd.
Om Storesupport by Job&Talent
Storesupport är en del av Job&Talent, en av de snabbast växande aktörerna inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika. Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor.
Är du intresserad?
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas allt eftersom så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär nedan.
Lön enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
