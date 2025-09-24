Demopersonal till dagligvaruhandeln i Malmö! Söker DU extraarbete?
2025-09-24
Om tjänsten
Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen bestå av butiksdemo.
Du ska ute i livsmedelsbutiken bjuda kunder på och informera om utvald produkt. Uppdragen kräver lättare matlagning (efter recept) så du ska tycka om och ha intresse av att laga mat. Du ser även till att din tilldelade plats i butiken ser säljande och inbjudande ut där produkterna tydligt marknadsförs.
Kvalifikationer
Tala flytande svenska.
Körkort och tillgång till bil är ett krav.
Om dig
Vi söker dig som är framåt, serviceinriktad, positiv, social som har lätt för och gillar att kommunicera med personer i din omgivning. Du ska ha nära till leende och skratt.
Vi söker dig som är aktiv i vardagen som gillar att röra på dig.
Tidigare erfarenhet av demo, service och försäljning är mycket meriterande.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig ett roligt och socialt extraarbete där kunden är i fokus. Antal uppdrag varierar vecka till vecka, månad till månad.
Om SRB Retail House Sverige
SRB Retail House är Nordens ledande Shopper Marketingbyrå med över 15 års erfarenhet av handel och varumärke. Med insikt om shopperbeteende hjälper vi våra kunder att omvandla varumärkets styrka till försäljning vid köptillfällen samtidigt som vi arbetar med att ta fram strategier och kommunikation som stärker samarbetet mellan handel och varumärke. Vi arbetar med kunder som ICA, Johnson & Johnson, Swedish Match, Sodastream, Midsona, Elgiganten, Philips. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Demo MALMÖ". Arbetsgivare Retail House Sweden AB
(org.nr 556575-8686), https://www.srbretailhouse.se
