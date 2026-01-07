Demopersonal sökes till Petterssons Charkuteri för extrajobb!
Prisbelönta Petterssons Charkuteri söker demopersonal på deltid! Är du social, utåtriktad och älskar god mat? Vill du representera ett anrikt charkuteri och ge kunder en smakupplevelse utöver det vanliga? Då har vi jobbet för dig!
Information om företaget
Petterssons Charkuteri är ett anrikt familjeföretag med en lång tradition av att tillverka högkvalitativa charkuteriprodukter. Med passion för hantverk och noggrant utvalda råvaror skapar de allt från klassisk falukorv och grillkorv till smörgåsmat. Deras produktion sker i Boden, där de med stor omsorg paketerar och distribuerar deras produkter till butiker, skolor och andra livsmedelsföretag.
Hos Petterssons Charkuteri blir du en del av ett sammansvetsat team som brinner för god mat och genuint hantverk. De är stolta över deras arbete - och det har lönat sig! Vid senaste Chark-SM blev de utsedda till Svenska mästare i Falukorv!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Petterssons Charkuteri räkning två demoarbetare. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Petterssons.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Petterssons Charkuteri önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till lisa.backstrom@pn.se
Du erbjuds:
Ett roligt och omväxlande arbete där du får möta många människor
Möjlighet att utvecklas inom sälj och marknadsföring
En flexibel deltidsanställning Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Som demoarbetare hos Petterssons Charkuteri får du möjligheten att arbeta i butiksmiljö där du bjuder kunder på provsmakningar, informerar om deras produkter och skapar en positiv upplevelse kring deras varumärke. Ditt mål är att inspirera och engagera kunder att upptäcka deras högkvalitativa charkuteriprodukter.
Tjänsten innebär resor till matbutiker i Norrbotten, främst längs kusten. I genomsnitt arbetar du varannan vecka på tisdagar och fredagar mellan kl. 10-17 eller 10-18.
Vi söker dig som:
I denna roll är dina personliga egenskaper det som väger tyngst. Du bör vara utåtriktad, serviceinriktad och trivs med kundkontakt. Du behöver också vara en självgående och ansvarsfull person som tar fullt ansvar för dina arbetsuppgifter och arbetar självständigt.
Krav för tjänsten:
En annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, till exempel ett deltidsarbete, studier eller pension.
Innehar B-körkort och bil då resor ingår i tjänsten
Behärskar svenska i tal och skrift
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Deltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Lisa Bäckström (lisa.backstrom@pn.se
)
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta lisa.backstrom@pn.se
