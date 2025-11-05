Demopersonal (inkl. matlagning) till dagligvaruhandeln i Limhamn sökes!
SRB gruppen AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2025-11-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SRB gruppen AB i Malmö
, Vellinge
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av butiksdemo inklusive matlagning.
Du ska ute i livsmedelsbutiken bjuda kunder på och informera om utvalda produkter. Uppdragen kräver lättare matlagning (efter recept) så du ska tycka om och ha intresse av att laga mat. Du ser även till att ditt demokök ser inbjudande och säljande ut där produkterna tydligt marknadsförs.
Du får den utbildning som behövs innan ditt första uppdrag ska utföras. Du kommer även få profilkläder och det material du behöver för att kunna utföra din demo på bästa sätt.
Om dig
Vi söker dig som är framåt, serviceinriktad, positiv, social som har lätt för att kommunicera med personer i din omgivning. Du ska ha nära till leende och skratt.
Tidigare erfarenhet av livsmedelsbutik, demo, service, matlagning och/eller försäljning är mycket meriterande.
OBS! Vi erbjuder dig fasta uppdrag torsdag och fredag VARJE VECKA på livsmedelsbutik i Limhamn, Malmö. Arbetstiden är ca 11.00-18.00.
Utöver dina fasta uppdrag så kan även tillfälliga uppdrag tillkomma. Antal tillfälliga uppdrag varierar månad till månad.
Vad erbjuder vi?
Varierande roligt extraarbete där kunden är fokus.
Om SRB Retail House Sverige
SRB Retail House är Nordens ledande Shopper Marketingbyrå med över 15 års erfarenhet av handel och varumärke. Med insikt om shopperbeteende hjälper vi våra kunder att omvandla varumärkets styrka till försäljning vid köptillfällen samtidigt som vi arbetar med att ta fram strategier och kommunikation som stärker samarbetet mellan handel och varumärke. Vi arbetar med kunder som ICA, Johnson & Johnson, Swedish Match, Sodastream, Midsona, Elgiganten, Philips. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: christine.rosell@srbretailhouse.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Demo Limhamn". Arbetsgivare Srb Gruppen AB
(org.nr 556608-7382) Arbetsplats
SRB Gruppen AB Kontakt
Rekryteringskoordinator
Christine Rosell christine.rosell@srbretailhouse.se 070-746 04 85 Jobbnummer
9590073