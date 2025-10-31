Demontör till LKQ Atracco Västerhaninge
2025-10-31
Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta praktiskt med fordon och samtidigt bidra till en mer hållbar framtid inom bilbranschen? Nu har du chansen att bli en viktig del av flödet hos Sveriges ledande aktör inom bildemontering. LKQ Atracco söker engagerade och drivna demontörer till deras helt nya anläggning i Västerhaninge!
Som demontör kommer du arbeta i deras baklängesfabrik, där du framför allt kommer att arbeta med demontering av uttjänta och krockskadade bilar. Arbetet innebär att du tar isär fordon, hanterar däck och tvättar delar samt kontrollerar att de håller hög kvalitet. Du tar även emot inkommande fordon, ansvarar för testning och sanering och arbetar med flera olika bilmärken och modeller. Du blir en del av verkstadsavdelning och har en viktig roll i att säkerställa att delarna är i gott skick innan de går vidare i återbrukskedjan. LKQ Atracco erbjuder ett meningsfullt arbete i ett kompetent team med erfarna kollegor som introducerar dig till arbetssättet och processerna.
Din Profil
Vi söker dig som har ett stort intresse för fordon och teknik, det kan vara så att du har skruvat i garaget på fritiden eller arbetat professionellt med bilar. Har du en gymnasieutbildning inom fordon eller tidigare erfarenhet från bilbranschen är det ett plus, men det viktigaste är att du är praktiskt lagd, händig och villig att lära dig mer. Du har flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Du har även goda IT-kunskaper och vana av att arbeta i olika system. B-körkort är ett krav.
Som person ser vi gärna att du är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt, att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har en god samarbetsförmåga. Du behöver även vara flexibel och kunna hantera olika typer av arbetsmoment under dagen.Om företaget
LKQ Atracco är en stark leverantör med fokus på eftermarknad för fordonsindustrin. Vi ska vara ledande inom miljövänlig bildemontering genom att ge nytt liv till begagnade originalbildelar. Vi investerar i avancerade system för demontering och sortering för att garantera att varje del som säljs är av hög kvalitet och i utmärkt skick. Det innebär att vi fokuserar på återanvändning och återvinning av kontrollerade begagnade originalbildelar och att vi därmed bidrar till en mer hållbar och miljövänlig framtid.
LKQ Atracco ingår i LKQ Corporation som är en ledande leverantör av bildelar och specialdetaljer för eftermarknaden. LKQ har sitt säte i Nordamerika och är verksam i 25 länder världen över. LKQ Atracco har en ledande position inom bildemonteringsbranschen i Sverige och Norge.
LKQ Atracco omsätter ca 950 mkr och har drygt 450 anställda på orterna Borås, Stockholm, Västerås, Uppsala, Helsingborg, Örebro, Linköping, Växjö, Mönsterås, Hedemora, Norrköping, Kristianstad och Katrineholm samt Moss, Bergen och Agder i Norge. LKQ Atracco tillhandahåller nästa generations bildelar.
Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering och frågor kring tjänsten besvaras av rekryterare Ethan Arancibia på telefonnummer 070-840 69 73. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
Detta är ett heltidsjobb.
