Demontör/montör plåtverkstad med mekaniska kunskaper
2026-03-25
Ekerö Bilskadecenter söker demontör/montör plåtverkstad med mekaniska kunskaper!
Ekerö Bilskadecenter är ett välrenommerat företag inom fordonsindustrin, med fokus på kvalitet, precision och kundnöjdhet. Vi erbjuder en modern arbetsmiljö, stark teamanda och möjligheter till utveckling.
I rollen som demontör/montör med mekaniska kunskaper hos Ekerö Bilskadecenter kommer du att arbeta med demontering och montering av fordonets olika delar och komponenter inför reparation enl. verkstadens rutin och tillverkarens anvisningar, samt utföra mekaniska reparationer.
Ha ett nära samarbete med skaderådgivare, plåtslagare, lackerare, reservdelar och övriga tekniker för att säkerställa korrekta arbetsorder, reservdelsbehov, effektivt flöde och hög kvalité.
• Erfarenhet av demontering/montering och som mekaniker.
• Teknisk förståelse och förmåga att läsa ritningar och reparationsanvisningar.
• Nyfiken och har ett naturligt fokus på möjligheter, lösningar och är strukturerad med öga för kvalité.
• Stresstålig då du ska ha förmågan att arbeta i ett högt tempo kombinerat med en hög kvalitet på ditt arbete.
• Öppen för nya utmaningar och tycker om att lära dig nytt.
• Lagspelare och bidrar till samarbete mellan avdelningar i hela organisationen så att vi gemensamt kan hitta den bästa lösningen för kunden.
• Flexibel och kan stärka upp på andra avdelningar inom företaget vid behov.
• B körkort.
• Datorvana.
• Behärskar svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder:
Ett stabilt företag med bra rykte
Kollektivavtal och marknadsmässig lön
Goda utvecklingsmöjligheter
Ett glatt och professionellt arbetslag
Omfattning: Heltidstjänst, provanställning tillämpas.
Ansök redan idag - intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen att bli en del av vårt engagerade och framåtblickande team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Skicka din ansökan med CV och personligt brev per mail
E-post: jonatan.tallback@ebsc.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Demontör/montör EBSC".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekerö Bilskadecenter AB
(org.nr 556480-1362)
Hammarkvarnsvägen 9 (visa karta
)
179 75 SKÅ
För detta jobb krävs körkort.
Ekerö Bilskadecenter AB
Platschef
Jonatan Tallbäck Jonatan.tallback@ebsc.se
9817717