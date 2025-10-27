Demontering av villapannor. Ogloszenie po polsku

SkåneXpressen / Grovarbetarjobb / Malmö
2025-10-27


Glada, arbetsamma. Vi jobbar i team om 3man i varje grupp. Varje team har sin arbetsbil. God fysik, stark, självgående samt innehavande av b-körkort och lite humor är ett krav för att få anställning hos oss.
Demontering av ventilation och pannor. Lättare bygg. God teknik är ett krav samt B-körkort.
Meriterande C1 eller C körkort.
kommunikativ svenska är en fördel. Vi är ett polsk talande team som jobbar.

Utbildning sker på plats. Start omgående.
Annonsen ligger ute till 2 dec, men vi söker en ny kollega omgående!
Skicka ditt CV eller skriv något om dig själv. Vad du arbetat med tidigare.
Använd mailen:
jobb@skane-expressen.se

Annons på polska: Ogloszenie po polsku
Prace rozbiórkowe oraz demonta urzdze w domach naszych Klientów
praca zawsze w 3 osobowym zespole, który dysponuje samochodem oraz narzdziami
pracujemy od poniedziaku do pitku, istenije moliwo dodatkowo patncyh nadgodzin.Oferujemy szwecka umowa o prace, platny urlop- 25 dni w roku, odziesz robocza.Zapraszamy do kontaktu.Prosze wyslac CV lub opisac cos o sobie razem z zdjeciem.Wymagane prawajazdy min kat B.
Kontakt mailowy. Szybka odpowiedz. Praca od juz.
Nie musisz plynnie mowic po szwedsku
jobb.skanexpressen@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: jobb.skanexpressen@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SkåneXpressen
Almviksvägen 41 (visa karta)
216 23  VINTRIE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Skånexpressen

Jobbnummer
9576589

