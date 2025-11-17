Demonstratör i matbutik/ extrajobb Stockholm
2025-11-17
Är du en pigg och glad matälskare- pensionär, studerar eller helt enkelt bara vill få in lite extra dagars jobb i månaden, se hit!
Vi söker dig som:
Tar för dig
Är social och trevlig
Gillar mat/matlagning.
Motiveras av försäljning
Är självgående
Kunna jobba fredag mellan 11-19
Vi jobbar med demo och aktivitet i olika matbutiker där vi med hjälp av smakprover hjälper leverantörer att sälja in sina produkter till kunder genom att inspirera.
Du behöver våga fånga in kunder som handlar, vara självständig samt våga prata och sälja in produkten då du är ansiktet ut för butik, leverantör och oss.
Är detta något för dig, hör av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@crew2you.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Demo-jobb Stockholm". Arbetsgivare Crew2you Stockholm AB
(org.nr 559234-8626)
549 54 SKÖVDE Jobbnummer
9608975