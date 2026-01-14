Demenssjuksköterska till Österåkers kommun
Österåkers Kommun / Sjuksköterskejobb / Österåker Visa alla sjuksköterskejobb i Österåker
2026-01-14
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Österåkers Kommun i Österåker
, Täby
, Stockholm
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Inom socialförvaltningen är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. När du arbetar här kan du vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Vi utreder och beslutar om stöd till barn och ungdomar, familjer, äldre, personer med funktionsnedsättning samt människor i behov av stöd i olika livssituationer. Tillsammans arbetar vi för att ge den högsta kvaliteten på den service vi erbjuder. Vill du vara med och skapa en trygg och meningsfull vardag för personer med demenssjukdom? Österåkers kommun söker en demenssjuksköterska som med kompetens, engagemang och hjärta som vill bidra till att förverkliga den nationella demensstrategin 2025-2028.
Ditt nya jobb
Detta är en roll för dig som vill kombinera strategiskt tänkande med praktisk handling, som motiveras av att bidra till ett kvalitetsarbete som gör skillnad både för verksamheten och personer med kognitiv sjukdom samt deras anhöriga.
Demenssjuksköterskan samverkar med medarbetarna inom vård och omsorg i team, och ska arbeta enligt de nationella riktlinjerna för vård- och omsorg vid demenssjukdom samt följa de nationella målnivåerna. Du arbetar nära avdelningschef, enhetschefer och medicinska ansvarig sjuksköterska. Som demenssjuksköterska leder du arbetet med den nationella demensstrategin och ansvarar för utvecklandet och implementering av kommunens samverkanrutiner för demens.
Utbildning av personal är en viktig del i arbetet liksom handledning och ibland görs detta arbete direkt i det patientnära mötet. Genom god samverkan med husläkare får du kännedom om patienter tidigt i sjukdomen och följer dem sedan, tillsammans med biståndshandläggare, enligt det standardiserade insatsförloppet. Du leder tvärprofessionella demensteam inom myndigheten som står för kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten. Dagverksamheten är en viktig del i arbetet och där sker regelbundna avstämningar och utvecklingsarbete.
Stödet till anhöriga sker i samarbete med anhörigkonsulent och utgöras av bla information, studiecirklar, caféer och stödsamtal. Arbetet är väldigt skiftande och du ansvarar själv för upplägg och prioriteringar tillsammans med avdelningens ledningsgrupp.
Som demenssjuksköterska blir du en nyckelperson arbete med att:
• Säkerställa personcentrerad vård och omsorg.
• Stärka tidig upptäckt och diagnos i samverkan med primärvård och anhöriga.
• Utveckla kunskap och kompetens hos personal och närstående.
• Utveckla kommunens styrande dokument och rutiner inom demens området.
• Bidra till samordning och kontinuitet genom hela vårdkedjan.Publiceringsdatum2026-01-14Profil
Vi söker dig som är specialistsjuksköterska med inriktning mot vård vid demenssjukdom. I uppdraget ingår att handleda och utbilda personal. Det är meriterande om du är auktoriserad omvårdnadshandledare eller har någon form av handledarutbildning samt pedagogisk utbildning.
Du kan utrycka dig väl i både tal och skrift i det svenska språket.
Som person är du samarbetsvillig, lösningsorienterad och prestigelös. Du har lätt för att sätta dig in i andras situation, lyssna, förstå och visa hänsyn.
B-körkort är ett krav
Anställningens omfattning
100%
Anställningsform
TillsvidareTillträde
Efter överenskommelse
Sista ansökningsdag
2026-01-29
Visst låter det spännande? Registrera din ansökan via knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar på något annat sätt.
Gå gärna in och läs mer på osteraker.se/jobbaiösteråker
Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.
Kontaktuppgifter till våra fackliga företrädare hittar ni på vår webbplats.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi önskar därför att inte bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Österåkers kommun
(org.nr 212000-2890), http://www.osteraker.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Avdelningschef äldre och funktionsnedsatta
Hedda Odell hedda.odell@osteraker.se Jobbnummer
9684775