Demand & Export Coordinator till spännande uppdrag i Huskvarna!

Sway Sourcing Sweden AB / Administratörsjobb / Jönköping
2025-10-30


Är du redo för nästa steg inom logistik och export? Som Demand & Export Coordinator får du en nyckelroll i gränslandet mellan produktion, leverantörer och försäljningsbolag världen över . Du säkerställer att produkttillgänglighet och kundnöjdhet alltid håller toppklass - från order och prognos till leverans och tullhantering.
Du arbetar självständigt men är samtidigt en del av ett sammansvetsat team där samarbete och förbättringsarbete står i fokus .
Dina huvudsakliga ansvarsområden

Hantera och koordinera internationella order och leveranser


Vara länken mellan försäljningsbolag och distributörer - och säkerställa smidigt informationsflöde


Skapa och följa upp kundrapporter


Hantera reklamationer och returprocesser för kontinuerliga förbättringar


Förbereda transport- och exportdokumentation enligt gällande tullregler


Stötta säljorganisationen i processer, prognosarbete och IT-verktyg


Driva förbättringsinitiativ och bidra till utveckling av logistikflöden


Vi söker dig som har

Universitetsutbildning inom logistik eller motsvarande erfarenhet


Flytande svenska och engelska, i tal och skrift


God systemvana och trygghet i Microsoft Office


En analytisk, strukturerad och serviceinriktad personlighet


Förmåga att bygga långsiktiga relationer och trivas i ett högt tempo



i Tjänstedetaljer
Plats: Huskvarna (SE) Distans: 0% Omfattning: 100% Startdatum: 1 januari 2026 Slutdatum: 30 juni 2026 Språk: Svenska & engelska Roll: Demand & Export Coordinator Senioritetsnivå: Junior Arbetstid: 40 h/vecka


Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Lön enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2026-04-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Detta är ett heltidsjobb.

Sway Sourcing Sweden AB (org.nr 559360-7517)

Sway Sourcing

Adina Brokvist
adina@swaysourcing.com
0737012904

9582461

