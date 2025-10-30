Demand & Export Coordinator till spännande uppdrag i Huskvarna!
Sway Sourcing Sweden AB / Administratörsjobb / Jönköping Visa alla administratörsjobb i Jönköping
2025-10-30
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Jönköping
, Haninge
, Skövde
, Borås
, Vårgårda
eller i hela Sverige
Är du redo för nästa steg inom logistik och export? Som Demand & Export Coordinator får du en nyckelroll i gränslandet mellan produktion, leverantörer och försäljningsbolag världen över . Du säkerställer att produkttillgänglighet och kundnöjdhet alltid håller toppklass - från order och prognos till leverans och tullhantering.
Du arbetar självständigt men är samtidigt en del av ett sammansvetsat team där samarbete och förbättringsarbete står i fokus .
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Hantera och koordinera internationella order och leveranser
Vara länken mellan försäljningsbolag och distributörer - och säkerställa smidigt informationsflöde
Skapa och följa upp kundrapporter
Hantera reklamationer och returprocesser för kontinuerliga förbättringar
Förbereda transport- och exportdokumentation enligt gällande tullregler
Stötta säljorganisationen i processer, prognosarbete och IT-verktyg
Driva förbättringsinitiativ och bidra till utveckling av logistikflöden
Vi söker dig som har
Universitetsutbildning inom logistik eller motsvarande erfarenhet
Flytande svenska och engelska, i tal och skrift
God systemvana och trygghet i Microsoft Office
En analytisk, strukturerad och serviceinriktad personlighet
Förmåga att bygga långsiktiga relationer och trivas i ett högt tempo
i Tjänstedetaljer
Plats: Huskvarna (SE) Distans: 0% Omfattning: 100% Startdatum: 1 januari 2026 Slutdatum: 30 juni 2026 Språk: Svenska & engelska Roll: Demand & Export Coordinator Senioritetsnivå: Junior Arbetstid: 40 h/vecka
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Adina Brokvist adina@swaysourcing.com 0737012904 Jobbnummer
9582461