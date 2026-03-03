Deltidstjänst som personlig assistent norr om Åkersberga/Vallentuna med cha
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vallentuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vallentuna
2026-03-03
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Vallentuna
eller i hela Sverige
Hej!
Vi söker dig som vill ha ett jobb som gör skillnad på riktigt.
Som personlig assistent åt denna härliga 14-åriga kille blir du en viktig del i hans liv och vardag. Det här uppdraget ger dig stor möjlighet att utvecklas både personligt och professionellt. Du får bygga kunskap kring motoriska utmaningar och hur vardagligt stöd kan skapa självständighet.
Hos oss utvecklar du även din förmåga att kommunicera, stötta i sociala relationer och arbeta motiverande i olika situationer. Rollen ger också dig möjlighet att växa i självledarskap, ansvarstagande och samarbete i team. Ett meningsfullt jobb där du får erfarenheter som är värdefulla långt framåt.
Om uppdraget:
Du kommer att arbeta med en 14-årig kille som bor hemma med sina föräldrar och yngre syskon och som använder rullstol. Han behöver stöd i sin vardag men vill precis som andra i hans ålder, bli lyssnad på, ha inflytande och göra saker på sitt sätt. Du kommer att vara behjälplig med det som hör vardagen till. Det kan vara vid måltider, påklädning, förflyttningar, personlig hygien, läxläsning och städa sitt rum men också hänga med på aktiviteter och sådant som är viktigt för honom. Du behöver vara tydlig, lugn och flexibel och förstå när det är dags att ta plats och när det är dags att backa. I rollen ingår också att kunna ge honom utrymme för egentid. Under dessa stunder finns möjlighet för dig att ta ett större ansvar i teamet och successivt utvecklas mot en mer arbetsledande roll, för dig som är intresserad av det.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg, nyfiken och reflekterande. Du behöver inte ha alla kunskaper från början. Vi lär dig det du behöver. Det viktigaste är att du har:
• Ett genuint intresse för människor och deras utveckling
• Förmåga att skapa förtroende och bygga relation över tid
• Respekt för integritet, självbestämmande och personliga gränser
• Vilja att vara en del av ett team som formas tillsammansPubliceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Tjänstegrad: 40-50%
Arbetstid: kvällar, helger samt skollov
Plats: norra Vallentuna
Tillträde enligt överenskommelse Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9774349