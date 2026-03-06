Deltidstjänst personlig assistent omgående , ung kvinna med barn
2026-03-06
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
, Norrköping
, Botkyrka
, Eskilstuna
, Stockholm
Familjeassistent sökes - timanställning med start omgående
Vi söker en varm, flexibel och pålitlig person som kan stötta vår familj i vardagen. Arbetet sker i vårt hem där vi bor med våra två små barn och två snälla hund. Tjänsten är på timmar till en början för att sedan bli en tjänst och vi söker dig som kan börja omgående.
Dina arbetsuppgifter kommer att variera - det kan handla om hjälp med hushållssysslor som städning, tvätt, enklare matlagning samt hjälpa mig att hjälpa barnen. Du bör trivas i en familjemiljö med högt tempo, vara initiativtagande och ha en god känsla för vad som behöver göras.
Viser gärna att du:
Har erfarenhet av barn och hem
Är noggrann, ansvarstagande och lösnings orienterad
Har körkort (bil finns att tillgå)
Talar och förstår svenska väl
Känner dig trygg med djur
Vi erbjuder ett meningsfullt och varierande arbete i en varm och kärleksfull hemmiljö.
Låter detta som något för dig? Så ansök omgående då vi intervjuar löpande Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i
(org.nr 559237-3962), https://assistansakuten.se Arbetsplats
Assistansakuten Jobbnummer
9781385