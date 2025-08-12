Deltidstjänst personlig assistent omgående , ung kvinna med barn

Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nyköping
2025-08-12


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nyköping, Oxelösund, Trosa, Gnesta, Flen eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i i Nyköping, Norrköping, Botkyrka, Eskilstuna, Stockholm eller i hela Sverige

Familjeassistent sökes - timanställning med start omgående



Vi söker en varm, flexibel och pålitlig person som kan stötta vår familj i vardagen. Arbetet sker i vårt hem där vi bor med våra två små barn och en stor, snäll hund. Tjänsten är på timmar och vi söker dig som kan börja omgående.



Dina arbetsuppgifter kommer att variera - det kan handla om hjälp med hushållssysslor som städning, tvätt, enklare matlagning samt avlastning med barnen. Du bör trivas i en familjemiljö med högt tempo, vara initiativtagande och ha en god känsla för vad som behöver göras.



Vi ser gärna att du:



Har erfarenhet av barn och hem



Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad



Har körkort (bil finns att tillgå)



Talar och förstår svenska väl



Känner dig trygg med djur (vi har en stor, snäll hund)





Vi erbjuder ett meningsfullt och varierande arbete i en varm och kärleksfull hemmiljö.



Låter detta som något för dig? Så ansök omgående då vi intervjuar löpande

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i (org.nr 559237-3962), https://assistansakuten.se

Arbetsplats
Assistansakuten

Jobbnummer
9454582

