Deltidstjänst i godisbutik - Caramella, Stockholm
Älskar du godis, människor och sociala medier? Då kanske du är den vi söker!
Caramella är en charmig godisbutik i hjärtat av Stockholm, och vi söker nu en serviceinriktad medarbetare på deltid. Vi letar efter dig som har en positiv inställning, är ordningsam och gillar att arbeta i ett högt tempo med varierande arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2026-04-13Dina arbetsuppgifter
Kassatjänst
Kundservice
Beställning av varor
Påfyllning i butik
Städning
Innehållsskapande och uppdatering av butikens sociala medier
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och gillar att möta människor
Har ordningssinne och tar ansvar
Har erfarenhet av eller stort intresse för sociala medier
Är flexibel och trivs med att arbeta både självständigt och i team
Språkkrav:
Flytande svenska
Flytande engelskaOm tjänsten
Deltid (exakta arbetstider diskuteras vid intervju)
Tillsättning sker löpande
Tycker du att detta är intressant?
Maila ditt CV och personliga brev till jobb@caramellakonfektyr.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jobb@caramellakonfektyr.se Arbetsgivare Caramella AB
(org.nr 559004-4177)
Slöjdgatan 9 (visa karta
)
111 57 STOCKHOLM Jobbnummer
9850112