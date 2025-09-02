Deltidssäljare - flexibel arbetstid och lön varje fredag!
Uniq Dialog I Malmö AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2025-09-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniq Dialog I Malmö AB i Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige
Om UNIQ DIALOG
År 2007 slog Uniq Dialog upp sina dörrar och sedan dess har vi format oss till att bli en ledande kraft i Malmö, en plats där ungdomar tar sina första förtroendefulla steg in i arbetslivet. Sedan starten har vi äran att ha blivit utsedda till "Årets Jobbkomet" i Malmö.
Vi är inte bara en arbetsplats; Vi är en familj som delar en gemensam vision. På UNIQ Dialog är vi ivriga efter att fortsätta växa, lära och uppnå tillsammans. Vi är engagerade i att främja utvecklingen av högkvalitativ och seriös distansförsäljning.
Ta steget in i en värld av möjligheter och bli en del av vår framgångsrika resa.
Om arbetet
Söker du ett extrajobb som du kan kombinera med skola eller liknande? Vill du lära dig mer om försäljning? Då har du hittat rätt! Vi på UNIQ Dialog söker efter nya kandidater till vår säljavdelning!
Arbetet består av att erbjuda prenumerationsprodukter till kunder som sedan tidigare har en koppling till produkten, men kan även omfatta försäljning av tjänster, marknadsundersökningar eller mötesbokning. Du representerar alltid välkända varumärken inom respektive segment. Kunderna som kontaktas har i de flesta fall använt produkten tidigare vilket gör att försäljningen bygger på en befintlig relation med kunden.
De första dagarna kombinerar vi teori med praktik och du kommer att få lära dig allt du behöver för att sälja på alla typer av kundunderlag. Alla som jobbar här är måna om att du som börjar hos oss ska trivas och få den hjälp som just du behöver för att lyckas riktigt bra! Vi erbjuder alla verktyg som du behöver i form av utbildning, kontinuerlig coachning och säljtävlingar.
Du väljer ditt eget schema och får dessutom lön varje fredag!
För att söka till oss behöver du nödvändigtvis inte ha erfarenhet från försäljning sedan tidigare - men givetvis är det meriterande! Det absolut viktigaste för oss är att du som söker är:
• En mästare på svenska i tal och skrift
• Du gillar utmaningar och älskar tanken på att din insats bestämmer din lön
• Du är en energibomb, alltid på G och vet hur man kommunicerar effektivt
• Du siktar alltid högt, har en tävlingsinstinkt och älskar att nå dina mål
• Du förstår att framgång tar tid och är beredd att visa både tålamod och envishet för att utvecklas
Resten bidrar vi med!
Du bokar själv ditt schema med vilka kvällar och helger du vill jobba och du får jobba hur mycket du vill utifrån de pass som vi erbjuder men minst 2 pass i veckan.
Har du drivet, hungern och motivationen för att kunna bli en av våra nya toppsäljare? Tveka inte, skicka in din ansökan redan idag!
Vi erbjuder dig
Omfattande produkt- och säljutbildningar för att du ska bli en expert inom området
Daglig coachning och stöd för att du ska nå din fulla potential
En fartfylld och dynamisk arbetsplats där du utmanas och får möjlighet att växa
Spännande utvecklingsmöjligheter som hjälper dig att bygga din karriär inom försäljning
Inspirerande tävlingar som ger dig chansen att belönas för ditt hårda arbete
Trygghet genom kollektivavtal som värnar om dina rättigheter och förmåner
Möjligheten att arbeta med välkända varumärken och skapa starka relationer
Vårt fulla engagemang för att stötta din framgång och personliga utveckling
Ett team av likasinnade personer som delar din entusiasm och passion för försäljning
Om anställningen
Lön: Provisionsbaserad lön med garantilön - utbetalning varje fredag!
Arbetspass
Måndag 16:45 -21:00
Tisdag 16:45 - 21:00
Onsdag 16:45 - 21:00
Torsdag 16:45 -21:00
Söndag 12:30 - 16:45
Vi förväntar oss att man arbetar minst 2 pass i veckan utifrån schemat ovan, t.ex måndag och torsdag, däremot bokar och planerar man sitt eget personliga schema. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uniq Dialog i Malmö AB
(org.nr 556731-6616) Jobbnummer
9487854