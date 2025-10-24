Deltidsmedarbetare sökes till guldhandel- och bankfackföretag i Malmö
2025-10-24
Guldvalvet är ett säkerhets- och guldhandelsföretag med butik och valv i centrala Malmö. Vi erbjuder försäljning och köp av guld, inlösen av begagnat guld samt uthyrning av bankfack i olika storlekar. Verksamheten präglas av hög säkerhet, diskretion och förtroende.
Som deltidsmedarbetare hos oss kommer du att möta och assistera nya och befintliga kunder i butiken. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Ta emot kunder som vill köpa guld
Hantera försäljning av begagnat guld
Assistera kunder som vill hyra bankfack eller besöka redan hyrda bankfack
Besvara kunders frågor, hantera beställningar och följa upp ärenden
Säkerställa korrekt hantering av värde, kvitton och digitala betalningar
Vi söker dig som är noggrann, ansvarsfull och pålitlig, med servicekänsla och god kommunikationsförmåga. Erfarenhet från butik, värdehantering, guldsmedsverksamhet eller liknande är meriterande. Du har god administrativ förmåga och datorvana.Publiceringsdatum2025-10-24Kvalifikationer
Svenska i flytande nivå är ett krav
Gymnasieutbildning eller motsvarande
Ren brottsregister (inga kriminalnoteringar)
Ingen betalningsanmärkning eller registrering hos Kronofogden, inkasso eller andra fordringsägare
Minst 18 år
Studenter är välkomna att söka.
Arbetet sker på vår butik och kontor i centrala Malmö, i en modern och trygg miljö med fokus på säkerhet och professionalism. Du arbetar i ett mindre team och samarbetar nära företagets ledning.
Omfattning och arbetstid:
Deltid 25 till 50 %. Arbetstider måndag-fredag 10:00-16:00. Tillträde enligt överenskommelse. Möjlighet till fast anställning finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: workin24k@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Deltidsanställning". Arbetsgivare IN24K AB
(org.nr 559487-3829) Jobbnummer
9573604