Deltidskock sökes till charmig konferensgård från 1700-talet
Kreativo AB / Kockjobb / Uppsala
2026-02-08
Vi söker nu ytterligare en kock till vår konferensgård i historisk miljö från 1700-talet. Hos oss möter du små sällskap (10-20 personer) som värdesätter hemlagad mat, omsorg och en varm atmosfär. Gården ligger ca 15 minuter från Uppsala centrum.
Om rollen
Arbetet sker efter behov och är förlagt till vardagar. Mängden arbete varierar men uppskattas till 2 - 8 pass per månad, för rätt person och om intresse finns kan det bli mer. Vi serverar lunch till konferensgäster samt middag. Lunchpass är ca kl 10 - 15 och ett kvällspass är mellan ca kl 15 - 22 men kan anpassas vid behov. Du ansvarar självständigt för planering, inhandling, tillagning och serveringsförberedelser av måltider till våra konferensgäster. Tjänsten är en deltidstjänst som passar mycket bra som komplement till annat arbete eller egen verksamhet.
Vi söker dig som
Har kockutbildning eller erfarenhet som kock med goda referenser.
Tycker om att arbeta självständigt.
Har känsla för råvaror och säsong.
Uppskattar en personlig arbetsplats och nära kontakt med gäster.
Är strukturerad och ansvarstagande.
B-körkort och tillgång till egen bil.
Vi erbjuder
Flexibel deltidstjänst med arbete endast på vardagar.
Stor möjlighet att utforma menyer och upplägg enligt eget önskemål.
En unik arbetsplats i historisk gårdsmiljö med ett glatt och trevligt gäng.
Tjänsten tillsätts löpande.
Skicka din ansökan och några rader om dig själv till: info@kreativoab.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: info@kreativoab.se
Grän
Carolina Wallbacks carolina.wallbacks@gmail.com 0762414304
