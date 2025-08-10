Deltidsjobba med Sälj i Centrala Uppsala! Ansök utan CV
Är du student och vill utvecklas som person och säljare samtidigt som du har goda möjligheter att tjäna bra med pengar?
Då är det dags att du söker jobb hos oss på Brilliant Values!
Vi söker dig som:
Talar svenska obehindrat
Är social
Är driven och vill utvecklas
Tidigare arbetserfarenhet är inget krav då du får all utbildning på plats som krävs för att lyckas med din arbetsuppgift.
Vi erbjuder:
Fast lön+Provision med möjlighet att tjäna 15.000kr på en deltidstjänst.
Bekväma arbetstider som passar din skolgång: vardag 17:00-21:00 samt helg: 11:00-15.00
Toppmoderna lokaler mitt i Uppsala city
Utbildning, coachning och daglig uppföljning
Karriärsmöjligheter
Härliga kollegor, mycket tävlingar & aktiviteter.
Givetvis finns möjligheten att få förlängd anställning till heltid och under skollov kommer du få möjlighet att jobba mer.
Vill du bli en del av teamet? Skicka in din ansökan där du berättar vem du är, så tar vi kontakt med dig så snabbt som möjligt! https://brilliantvalues.com/deltidsjobb-i-uppsala/
Möjlighet till omedelbar anställning då rekryteringen sker fortlöpande. Välkommen in med din ansökan!
Brilliant Values är ett säljbolag med kontor i Uppsala och på Gran Canaria. Sedan vi startade 2013 har vi befunnit oss i en positiv tillväxtfas. Våra kunder återfinns i det svenska toppskiktet av olika branscher så som TV-, telecom- och elbranschen. Vi vägrar att gå i gamla fotspår och våra metoder har bevisligen gjort oss framgångsrika inom försäljningsmarknaden - vi har bland annat vunnit utmärkelsen för 'Årets Säljare'. Vi vill alltid ha ut mer av arbetet och är allergiska mot lagom. Det är dessutom lika viktigt för oss att du lyckas som säljare som det är för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-17
E-post: deltid@brilliantvalues.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare Brilliant Values Global AB
(org.nr 559023-2624)
S:t Olofsgatan 9B (visa karta
753 21 UPPSALA
Brilliant Values Uppsala
Försäljningschef
deltid@brilliantvalues.se
