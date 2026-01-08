Deltidsjobb som Produktionsmedarbetare
2026-01-08
Om tjänsten
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som Maskinoperatör eller Montör till en av våra kunder i Söderköping.
Är du en noggrann och ansvarstagande person med erfarenhet från produktion eller industriarbete? Vill du jobba deltid i en modern och trivsam produktionsmiljö? Då kan detta vara något för dig!
Vad innebär rollen
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Deltid/vid behov och skiftarbete.
Som Produktionsmedarbetare får du en viktig roll i kundföretagets produktion. Du kommer bland annat att:
• Övervaka och ansvara för maskindrift
• Göra justeringar vid behov
• Utföra kvalitetskontroller och dokumentation
• Packa färdiga produkter
• Samarbeta med kollegor för att hålla ett bra produktionsflödeKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har tidigare erfarenhet av industri/produktion
• Är tekniskt lagd och kan följa instruktioner
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Trivs med att jobba noggrant även i ett högt tempo
• Har truckkort (meriterande, men inget krav)
• Har annan huvudsaklig sysselsättning såsom studier, annat arbete eller motsvarande. Om företaget
Bli en del av Nordiska Bemanningsgruppen - där din utveckling står i centrum.
Som konsult hos Nordiska Bemanningsgruppen är du anställd av oss och arbetar ute hos någon av våra noggrant utvalda samarbetspartners. Vi erbjuder dig en trygg anställning med kollektivavtal och förmåner som företagshälsovård, försäkringar, betald volontärarbete och friskvårdsbidrag - för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Hos oss får du mer än bara ett uppdrag - du får en chans att bygga ett starkt CV, utforska olika företagskulturer och samla värdefull erfarenhet från flera branscher. Vi tror på att variation skapar utveckling, och därför erbjuder vi uppdrag som ger dig nya perspektiv och möjligheter att bredda ditt nätverk.
Om du söker en arbetsgivare som ser din potential, erbjuder spännande uppdrag och stöttar din resa framåt - då är Nordiska Bemanningsgruppen rätt plats för dig. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "83". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Bemanningsgruppen AB
(org.nr 559411-1147), https://www.nordiskabemanningsgruppen.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9674723