Deltidsjobb som lagermedarbetare Södertälje

Miljonbemanning AB / Lagerjobb / Stockholm
2025-09-12


Arbetsbeskrivning: Vi letar efter dig som vill arbeta deltid morgon- eller kvällsskift hos vår kund i Södertälje. Du kommer att arbeta med varierande arbetsuppgifter; främst med att sortera, scanna och plocka paket

Publiceringsdatum
2025-09-12

Dina arbetsuppgifter
Scanna paket
Sortera paket
Plocka paket
Orderhantering

Profilen vi söker:
Ansvarstagande
Noggrann
Lagspelare
Kan arbeta minst två dagar i veckan morgon- eller kvällsskift


Kvalifikationer
B-körkort och tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska och engelska

Meriterande:
Tidigare erfarenhet av att ha arbetat inom lager- och logistik
Tidigare erfarenhet använda streckkod läsare
Truckkort A+B

Arbetsomfattning och arbetstider: Start: Omgående Arbetstider: Morgon: 06:00-12:00 Eftermiddag: 12:00-17:00 Kväll: 15:00-20:00 eller 15:00-00:00 Arbetsdagar: Måndag-Fredag Arbetsplats: Södertälje Lön: Enligt kollektivavtal
Om Miljonbemanning
Vi är ett innovativt kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsföretag vars mission är att aktivt arbeta för en inkluderande arbetsmarknad där alla bedöms på lika villkor och ges samma förutsättningar. Därför präglas vår företagskultur av mångfald, respekt, värdighet och integritet. Genom vår passion för människans förmåga till lärande och utveckling samt arbetsmarknadens potential för förändring och tillväxt hjälper vi till att skapa de rätta förutsättningarna för våra konsulter att realisera sina drömmar och för våra kundföretag att nå sina mål. Vi letar där ingen annan letar; varmt välkommen med din ansökan till Miljonbemanning.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Miljonbemanning AB (org.nr 556959-9318), http://www.miljonbemanning.se/

Arbetsplats
Miljonbemanning

Kontakt
Rekryteringsavdelningen
rekrytering@miljonbemanning.se

Jobbnummer
9507169

