Deltidsjobb på lager i Rosersberg - Vi söker dig!
2025-09-10
Vi söker lagerarbetare för deltidsuppdrag i Rosersberg!
Vill du arbeta extra vid behov? Vi letar nu efter engagerade lagermedarbetare för uppdrag i Rosersberg!
Om tjänsten: Detta är en behovsbaserad deltidsanställning, vilket innebär att du behöver ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% - exempelvis studier, ett annat deltidsjobb eller idrott på elitnivå. Detta är ett krav enligt kollektivavtalet.
Om du söker heltidsarbete, vänligen kika på våra heltidstjänster.
Start: Enligt överenskommelse. Arbetstider: Måndag-fredag. 07:00-16:00 & 10:00-19:00. (Övertid kan förekomma) Omfattning: Deltid vid behov. Placering: Rosersberg, norra Stockholm.
Arbetsuppgifter:Som lagerarbetare varierar dina arbetsuppgifter. Bland dessa finns in- och utleverans av gods. Truckkörning samt orderplock och paketering.
Erfarenhet av lagerarbete är meriterande men inget krav. Du bör vara i god fysisk form då vissa lyft kan vara fysiskt krävande.
Vem är du?Du är en person som arbetar strukturerat och självständigt, samtidigt som du trivs i ett högt tempo och kan hantera stressiga situationer. Att samarbeta med kollegor kommer naturligt för dig, och du har en positiv inställning till arbetet. Du tar ansvar, visar engagemang och drivs av att nå uppsatta mål. Om du dessutom är tävlingsinriktad ser vi det som ett stort plus!
Kvalifikationer:- Fullständig gymnasieutbildning. - Flytande svenska i tal och skrift. - Grundläggande kunskaper i engelska. - God datorvana. - Truckkort A1-A4 & B1-B4.
Meriterande:- Tidigare erfarenhet av lagerarbete. - Körkort B och tillgång till bil
Utöver kraven lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper!
Om oss:Bemannix startade sin resa i mars 2014 med visionen att skapa ett företag inom bemanningsbranschen som ska tillhandahålla kvalité och arbeta personligt och familjärt i allt vi åtar oss.
Viktigt för oss är att du som anställd ska känna dig trygg hos oss. Därför innehar vi kollektivavtal för samtliga anställda och är auktoriserade via Almega.
Övrigt:Sök tjänsten via ansökningslänken genom att klicka på Skicka ansökan.
Vi tar endast emot ansökningar via vår karriärsida. För mer information om jobbet är du välkommen att kontakta oss på 08-555 687 00, dagtid 09:00-16:00 på vardagar. Urval och intervjuer kommer att ske löpande och framåt och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Ett utdrag ur belastningsregistret tas på samtliga sökande som blir aktuella för anställning.
Mer info om oss hittar du på www.bemannix.se!
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bemannix AB
(org.nr 556966-4203), http://www.bemannix.se Kontakt
Johan Larsson johan@bemannix.se 08 555 687 02 Jobbnummer
9502740