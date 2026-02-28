Deltidsjobb med fast lön + provision - Säljare för 3 i Malmö

Mobilio AB / Säljarjobb / Malmö
2026-02-28


Vill du kombinera studier med ett seriöst deltidsjobb där du utvecklas, tar ansvar och har möjlighet att påverka din egen lön?
Vinto söker drivna deltidssäljare som vill arbeta med telefonförsäljning för mobiloperatören 3. Tjänsten passar dig som studerar och vill arbeta strukturerat på kvällar och helger i en prestationsinriktad miljö.
Det här är ett jobb för dig som vill bli bättre - inte bara ha något att göra efter skolan.
Om rollen
Du arbetar med utgående försäljning via telefon där du kontaktar både nya och befintliga kunder.
Ditt fokus är att förstå kundens behov och presentera rätt lösning.
Du får utbildning från start och kontinuerlig coaching. Vi arbetar med tydliga mål och uppföljning - och du får löpande feedback på din utveckling.
Arbetstid
20 timmar per vecka:
Måndag, tisdag och torsdag 16:30-20:30
Lördag och söndag 11:00-15:00
Fast schema som fungerar bra tillsammans med studier.

Publiceringsdatum
2026-02-28

Ersättning
Fast lön 5 000 kr/månad + provision.
Du har en trygg grund och möjlighet att påverka din inkomst genom prestation.
Vi söker dig som:
Har god svenska i tal och skrift

Är bekväm med att prata i telefon

Är ansvarstagande och punktlig

Gillar att arbeta mot mål

Vill utvecklas inom försäljning och kommunikation

Erfarenhet är meriterande men inget krav.
Vad du får hos oss
Försäljningsutbildning från grunden

Tydlig struktur och mål

Ett engagerat team

Arbetslivserfarenhet som väger tungt på CV:t

Arbetsplats: Lilla Torg, Malmö
Vi rekryterar löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
E-post: info@vinto.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "DELTID".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Mobilio AB (org.nr 559330-4453), http://www.vinto.se
Lilla Torg 3 (visa karta)
211 34  MALMÖ

Jobbnummer
9769431

