Deltidsjobb inom lager på automatiserat företag i Rosersberg
Lagerarbetare sökes för deltidsuppdrag i Rosersberg!
Start: Enligt överenskommelse Arbetstider: Måndag-fredag, 07:00-16:00 eller 09:00-18:00 Omfattning: Deltid vid behov Placering: Rosersberg, norra Stockholm
Om rollen:
I rollen som lagermedarbetare arbetar du med flera delar av lagerflödet, bland annat in- och utleveranser, orderplock, packning och truckkörning. Arbetet innefattar plock och pack i AutoStore system.
Arbetsuppgifter och huvudområden:
Orderplock och sortering
Plock och pack i AutoStore-system
Hantering av in- och utleveranser
Truckkörning
Krav för tjänsten:
Du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (t.ex. studier på 100% eller annat arbete)
Gymnasieutbildning
Goda kunskaper i svenska tal samt skrift
Goda kunskaper i Engelska tal samt skrift
God datorvana
Truckkort A1-A4 och B1-B4
B-körkort
Truckkort A1-A4 och B1-B4
B-körkort
Tidigare erfarenhet av arbete i AutoStore-system
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och samarbetsvillig. Du trivs i ett högt tempo och i en fysiskt aktiv arbetsmiljö. Du är noggrann i ditt arbete och har en positiv inställning till samarbete.Övrig information
Du söker tjänsten via vår karriärsida genom att klicka på "Skicka ansökan". Urval och intervjuer sker löpande.
Observera att utdrag ur belastningsregistret kommer att tas på samtliga kandidater som blir aktuella för anställning.
Mer information finns på www.bemannix.se.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
