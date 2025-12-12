Deltidsjobb inom lager och produktion, Varberg/Falkenberg
2025-12-12
Arbetsuppgifter
Är du intresserad av att arbeta praktiskt och ta dig an nya utmaningar inom lager och produktion?
Vi söker nu dig som vill jobba extra till våra kundföretag inom tillverkning och lager. Arbetsuppgifterna kommer variera. Vanligt förekommande uppgifter kan vara kvalitetskontroll av komponenter i form av avsyning, mätning och sortering, samt montering, truckkörning eller som maskinoperatör.
Du kommer vara mycket på fötterna och jobba praktiskt, det är därför ett stort plus att du har en god fysik och tycker om att hålla igång. Är du dessutom en person som trivs med att jobba i högt tempo är det här jobbet för dig.
Du ska kunna arbeta olika skift.Bakgrund
Vi söker dig som är driven, ansvarsfull, och som gärna vill ta arbetspass både ofta och på kort varsel. Du har rätt inställning till arbete och alltid ett leende på läpparna. De företag du kommer jobba hos håller mycket hög kvalitet på sin produktion, vilket gör att du som söker tjänsten behöver vara en noggrann person som tar ansvar för och förstår vikten av att lämna ifrån dig ett gott utfört arbete, även under tidspress. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• Du har en annan sysselsättning på minst 50 % och det är ett krav att du kan visa upp ett giltigt intyg på detta. Exempelvis studerar du eller har ett annat arbete.
• B-körkort
Truckkort och tidigare erfarenheter inom lager och produktion är meriterande.Om företaget
Vi jobbar med ett antal företag runt om i Halland och du kan komma att få möjlighet att jobba hos flera av våra kunder.
Urval
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Skicka därför in din ansökan redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
(org.nr 559082-6797), https://www.jovikonsult.se/ Arbetsplats
Jovi Kontakt
Karin Ahl karin.ahl@jovikonsult.se Jobbnummer
9642612