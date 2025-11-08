Deltidsjobb inom lager, logistik och transport!

Aura Personal AB / Lagerjobb / Stockholm
2025-11-08


Är du en flexibel och engagerad person som trivs i en varierande arbetsmiljö? Vill du samla värdefull erfarenhet inom lager, logistik och transport? Då kan detta vara jobbet för dig!

Publiceringsdatum
2025-11-08

Om tjänsten
Vi på Aura Personal söker just nu deltidsanställda ambulerande konsulter för uppdrag inom lager, logistik, transportbranschen och fordonsbranschen. Våra kunder är välkända aktörer i branschen och erbjuder dynamiska arbetsplatser där du får möjlighet att utvecklas.

Som ambulerande konsult får du möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser, vilket innebär en spännande variation i arbetsuppgifter och arbetsmiljö.

Arbetsuppgifter kan inkludera:
-Plock och packning av varor
-Truckkörning (för dig med truckkort)
-Godshantering och in- & utlastning
-Transport och distribution
-Enklare montering och arbete inom fordonsbranschen

Vi söker dig som
• Är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter
-Har en positiv inställning och god arbetsmoral
-Är noggrann och ansvarsfull
-Har B-körkort (meriterande men ej ett krav)
-Har truckkort (meriterande men ej ett krav)

Vad vi erbjuder
• Ett flexibelt deltidsjobb som passar dig som studerar eller vill kombinera med annat arbete
-Möjlighet att samla erfarenhet inom flera branscher
-Trygg anställning med kollektivavtal

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "68".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se/

Jobbnummer
9595460

