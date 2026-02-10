Deltidsjobb inom kundservice - bli en del av Tryggsam

Tryggsam I Sverige AB / Kundservicejobb / Stockholm
2026-02-10


Vill du arbeta deltid i en roll där du hjälper människor varje dag och samtidigt utvecklas inom service? Vi på Tryggsam söker nu en kundservicemedarbetare som vill arbeta 15-20 timmar per vecka i vårt kundserviceteam.
Om rollen Som kundservicemedarbetare ansvarar du för att ge professionell service via telefon och e-post. Du hjälper kunder med frågor kring våra tjänster, hanterar ärenden i våra system och säkerställer en positiv kundupplevelse i varje kontakt.
Vi söker dig som

Är serviceinriktad, strukturerad och lösningsorienterad

Har god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift

Trivs i ett högt tempo och gillar att arbeta i team

Tidigare erfarenhet av kundservice är meriterande

Vi erbjuder

Deltidsanställning 15-20 timmar per vecka

Ett engagerat team och en positiv arbetsmiljö

Möjlighet att utvecklas vidare inom bolaget över tid

Placering: Hästholmsvägen 28, Henriksdal
Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!

Sista dag att ansöka är 2026-08-09
