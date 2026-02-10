Deltidsjobb inom kundservice - bli en del av Tryggsam
Vill du arbeta deltid i en roll där du hjälper människor varje dag och samtidigt utvecklas inom service? Vi på Tryggsam söker nu en kundservicemedarbetare som vill arbeta 15-20 timmar per vecka i vårt kundserviceteam.
Om rollen Som kundservicemedarbetare ansvarar du för att ge professionell service via telefon och e-post. Du hjälper kunder med frågor kring våra tjänster, hanterar ärenden i våra system och säkerställer en positiv kundupplevelse i varje kontakt.
Vi söker dig som
Är serviceinriktad, strukturerad och lösningsorienterad
Har god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift
Trivs i ett högt tempo och gillar att arbeta i team
Tidigare erfarenhet av kundservice är meriterande
Vi erbjuder
Deltidsanställning 15-20 timmar per vecka
Ett engagerat team och en positiv arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas vidare inom bolaget över tid
Placering: Hästholmsvägen 28, Henriksdal
Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7200590-1833254". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tryggsam i Sverige AB
(org.nr 556920-4091), https://karriar.tryggsam.se
Hästholmsvägen 28 (visa karta
)
131 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Tryggsam Jobbnummer
9733515