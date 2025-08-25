Deltidsjobb inom inköp till Verisure Innovation i Malmö!
2025-08-25
Har du tidigare erfarenhet inom administration och trivs i en roll med varierande uppgifter och många olika kontaktytor? Passar det dessutom bra för dig att arbeta deltid? Toppen, då kan du vara personen vi letar efter till vår kund Verisure Innovation i Malmö!
Om företaget
Verisure startade 1988 och finns idag i 16 länder, med huvudkontor i Genéve. Totalt har bolaget över 20.000 medarbetare och mer än 4,5 miljoner kunder. Med sin framtidssäkrade plattform kan de erbjuda sina kunder ett unikt sortiment av produkter och tjänster inom hemlarm och det uppkopplade smarta hemmet. Verisure bygger upp sin organisation genom att investera i sina anställda och erbjuder en stor möjlighet till personlig utveckling och kännetecknas av ödmjukhet och kunskapsdelning.Publiceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
Rollen innebär administrativa uppgifter som rör inköp för Verisures R&D och Operation-avdelning. Rent operativt kommer du hjälpa till att lägga in och stämma av requests för inköp av konsultresurser och sedan lägga in godkännanden när underlaget inkommit så att fakturan kan betalas.
Du kan på sikt jobba remote och tiderna är relativt flexibla men då man ofta behöver kompletterande information från berörda chefer i organisationen så behöver man generellt jobba under normala kontorsarbetstider men man kan själv välja när under den tiden man väljer att jobba. Belastningen går lite upp och ner beroende på tid i månaden men ligger i snitt mellan 40%-50%. Det går även upp lite inför årsskifte och halvårsskifte då många nya requests läggs in och konsultförlängingar genomförs.
I den här tjänsten kommer du arbeta som konsult genom oss på Mero. Som anställd hos Mero kommer du att ha en konsultchef som finns till hands vid eventuella frågor och funderingar.
Om dig
Tidigare erfarenhet av ett administrativt yrke som gjort dig systemtekniskt kunnig
Goda kunskaper inom officepaketet och specifikt Excel och Outlook
Flytande språkkunskaper i både tal och skrift på engelska och svenska
Vi söker dig som är ordningsam och gillar struktur - du tar dig an din uppgift till 100%. Du gillar att skapa relation med nya människor i varierande miljöer och metodisk i ditt sätt att arbeta. Du är inte rädd för att ställa frågor när du är osäker och du har ett lösningsorienterat förhållningssätt. När något krånglar rycker du inte på axlarna - du engagerar dig. Det är också viktigt att du kan planera din egen arbetsdag, är trygg med att arbeta självständigt och att du har lätt för att skapa förtroende i mötet med andra.
Detta är en perfekt chans för dig som vill jobba deltid, få arbetslivserfarenhet och vara en del av ett otroligt häftigt bolag
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Malmö
Omfattning: Deltid 3-4h per arbetsdag
Lön: Enligt överenskommelse
Har du frågor om tjänsten? Kontakta rekryteringsansvarig Anders Romberg på anders@mero.se
eller 0793-024262. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mero Rekrytering AB
(org.nr 559119-1860), https://www.mero.se/ Kontakt
Anders Romberg anders@mero.se 0793 024 262 Jobbnummer
9474884