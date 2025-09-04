Deltidsjobb inom finsktalande kundtjänst till Avida Finans
Är du student, flytande i finska och letar efter ett meriterande extrajobb vid sidan av studierna? Vi söker nu finsktalande kundtjänstmedarbetare till det väletablerade finansbolaget Avida Finans där du får värdefull erfarenhet av finansiella tjänster, kundkontakt och administrativa processer. Låter det som en tjänst för dig? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-04Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen hanteras av Bravura medan anställningen sker direkt hos Avida Finans. Arbetspassen är förlagda mellan kl. 09.00-21.00, måndag till söndag, med flexibilitet att anpassa schemat utifrån dina studier. I genomsnitt arbetar du cirka två pass per vecka samt en helg i månaden. För dig som vill arbeta mer finns dessutom mycket goda möjligheter att utöka arbetstiden. Om företaget
Avida Finans är ett etablerat och snabbt växande kreditmarknadsbolag med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Bolaget erbjuder finansiella lösningar för både privatpersoner och små- till medelstora företag, med fokus på kreditkort, konsumentlån samt företagsfinansiering. Det som särskiljer Avida är deras kombination av digitala tjänster och personlig service, vilket skapar en smidig och trygg kundupplevelse.
Som studentmedarbetare på Avida Finans blir du en del av en modern och framåtlutad organisation med stark teamkänsla och högt engagemang. Här får du möjlighet att utveckla värdefull kompetens inom ekonomi och finans, samtidigt som du bygger en erfarenhet som skapar fina möjligheter för din framtida karriär.Dina arbetsuppgifter
I rollen som finsktalande kundtjänstmedarbetare hos företaget ansvarar du för att hantera och administrera inkommande ärenden via telefon och mail. Typiska ärenden du hanterar berör frågor om fakturering, lån, bedrägeri och utmaningar för kunder att betala sina fodringar. Frågorna är av olika omfattning och svårighetsgrad och du ansvarar för att dina ärenden blir lösta samt att kunden är informerad under hela processen. Utöver kontakten med kund arbetar du administrativt i olika system där du registrerar varje ärende på ett noga och strukturerat sätt. Du arbetar både mot svenska och finska marknaden där du krävs vara bekväm med att kommunicera via telefon och mail med finska och svenska kunder.
Initialt erbjuds du en gedigen introduktion för att skapa förståelse för företagets arbetssätt och system. Du ingår i ett nordiskt team och tillsammans arbetar ni för att skapa nöjda kunder och ett effektivt arbetssätt.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Pågående eftergymnasiala studier med fördel inom ekonomi/finans
• Arbetserfarenhet inom service med fördel inom kundtjänst eller arbete med telefon som verktyg
• Mycket goda kunskaper i finska samt goda kunskaper i svenska och engelska
• God data- och systemvana
För att passa i rollen som kundtjänstmedarbetare ser vi att du är en serviceinriktad person som tycker om att supportera och hjälpa andra i ditt arbete. Du är nyfiken, självgående och har lätt för att driva ditt arbete framåt och gör det med hög kvalité. Du tar stort ägandeskap för dina arbetsuppgifter, är noggrann och har förmåga att skapa och hålla struktur i ditt arbete. Vidare söker vi dig som har en positiv inställning till att komma till jobbet och som trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Övrig information
Start: Omgående
Plats: Stockholm
Lön: Timlön enligt överenskommelse
