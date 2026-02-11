Deltidsjobb inom ekonomi - stöttande roll i fastighetsbolag -även i sommar!
Vill du kombinera studier med administrativt ekonomiarbete? I denna stöttande deltidsroll avlastar du ekonomiavdelningen i det dagliga arbetet och täcker upp för inkommande post och mejl under sommaren. Perfekt vid sidan av studier.
OM TJÄNSTEN
I denna deltidsroll blir du en del av ekonomiavdelningen hos ett etablerat fastighetsbolag med kontor i Malmö. Rollen är stöttande till sin natur och innebär att du avlastar teamet i det dagliga ekonomiarbetet samt i administrativa uppgifter.
Du arbetar nära ett mindre team och bidrar till att skapa struktur och kontinuitet i verksamheten. Under sommarperioden täcker du även upp för kollegor genom hantering av inkommande post och mejl, vilket gör dig till en viktig del av det dagliga flödet.
Du blir anställd av Academic Work och arbetar på uppdrag hos kund. För rollen krävs att du studerar eller har en annan deltidsysselsättning om minst 50 %. Introduktion ges vid uppdragsstart.
Du erbjuds
• En stöttande och lärorik deltidsroll på ett etablerat fastighetsbolag
• Nära samarbete med erfarna kollegor i ett hjälpsamt och engagerat team
• Möjlighet att täcka upp för post och mejl under sommaren, vilket ger värdefull erfarenhet av kontinuerlig drift
• Tydliga arbetsuppgifter med möjlighet att ta eget ansvar, särskilt i sommar
• En engagerad konsultchef från Academic Work som följer dig genom uppdraget och stödjer din utveckling
Dina arbetsuppgifter
I denna roll är du ett viktigt stöd för ekonomiavdelningen och bidrar med administrativ avlastning samt enklare ekonomiadministrativa uppgifter.
• Stödja teamet med löpande administration och dokumenthantering
• Hantering av inkommande post och mejl, särskilt under sommaren
• Sammanställning och uppdatering av data i Excel
• Enklare uppgifter kopplade till bokslut, budget och avtalshantering
• Stötta kollegor med ad hoc-administrativa uppgifter
• Vara kontaktpunkt för interna frågor inom ekonomi- och förvaltningsteamet
VI SÖKER DIG SOM
• Är tillgänglig minst 1 dag per vecka från maj
• Är tillgänglig för heltidsjobb juli 2026
• Har minst 12 månaders studietid kvar eller annat deltidsengagemang om minst 50 %
• Trivs med att stötta andra och bidra till teamets arbetsflöde
• Goda kunskaper i Microsoft Office-paketet, särskilt i Excel, inklusive enklare funktioner och datahantering
• Har grundläggande förståelse för administrativa processer och enklare ekonomiarbete
• Har god förståelse för avtalshantering
• Är kommunikativ, lösningsorienterad och ansvarstagande
• Är proaktiv och självgående, med förmåga att be om stöd vid behov
• Trivs med varierande arbetsuppgifter och kan hantera flera saker samtidigt
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av administrativt arbete eller stödjande roller inom ekonomi eller förvaltning
• Bakgrund eller studier inom ekonomi eller juridik
• Van att arbeta i team och bidra till ett smidigt arbetsflöde
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
INFORMATION OM FÖRETAGET
