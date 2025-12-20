Deltidsjobb inom ekonomi - perfekt för dig som vill kickstarta din karriär!
Academic Work Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Malmö Visa alla ekonomiassistentjobb i Malmö
2025-12-20
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vill du arbeta praktiskt med ekonomi och bygga värdefull erfarenhet vid sidan av studier eller annat? Hos ett av Sveriges största fastighetsförvaltare får du en utvecklande deltidsroll med ansvar, stöd och variation i ett engagerat team.
OM TJÄNSTEN
I denna deltidsroll blir du en del av ekonomiavdelningen hos ett av Sveriges största fastighetsförvaltarbolag, med placering i Malmö Hyllie. Du arbetar nära ett team om tre personer där du stöttar upp verksamheten i det dagliga ekonomiarbetet. Du blir anställd hos oss på Academic work och är ute på uppdrag hos vår kund. I den här rollen krävs det att du studerar och/eller har en annan deltidssysselsättning om minst 50%. Du kommer genomgå introduktion innan ditt uppdrag sätter igång.
Du erbjuds
• En utvecklande deltidsroll hos ett av Sveriges största fastighetsförvaltarbolag
• Praktisk erfarenhet inom ekonomi, bokslut, budget och avtalshantering
• Möjlighet att arbeta nära erfarna ekonomer i ett sammansvetsat team
• Varierade arbetsuppgifter med eget ansvar
• En engagerad och stöttande konsultchef som följer dig genom uppdraget och finns som stöd i din utveckling
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-20Dina arbetsuppgifter
Denna roll innebär att du stöttar ekonomiteamet med grundläggande uppgifter inom bokslut, budget och avtalshantering samt administrativa ad hoc-uppgifter.
• Stöd i arbete med bokslut och budget
• Hantering/administration och uppföljning av avtal
• Löpande ekonomiadministration kopplad till fastighetsförvaltning
• Arbete och sammanställning av data i Excel
• Stöttning till kollegor i diverse administrativa uppgifter
• Samarbete med ekonomi- och förvaltningsteamet i ekonomiska frågor
VI SÖKER DIG SOM
• Är tillgänglig minst 2 heldagar per vecka
• Har minst 18 mån studietid kvar eller en annan deltidsysselsättning om minst 50%
• Grundläggande kunskap om bokslutsprocessen och budgetering
• God förståelse för avtalshantering
• Proaktiv och självgående med förmåga att be om stöd vid behov
• Har ett genuint intresse för ekonomi och vill omsätta teori i praktik
• Är självgående, lösningsorienterad och tar ansvar
• Trivs med varierande arbetsuppgifter och kan hantera flera saker samtidigt
• Är kommunikativ och trivs med att samarbeta i ett team
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av fastighetsekonomi eller arbete inom fastighetsförvaltning
• Kunskaper i PM Property Management
• Erfarenhet av ekonomisystem som Agresso
• Goda kunskaper i Excel, inklusive avancerade funktioner
• Tidigare erfarenhet av avtalshantering
• Bakgrund inom ekonomi eller juridik
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient Varaktighet, arbetstid, etc.
Deltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116506". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9658121