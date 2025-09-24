Deltidsjobb/extrajobb som personlig assistent till aktiv och glad 6-årig tj
Om mig:
Jag är en glad och nyfiken 6-åring som bor med min familj på Södermalm. Jag älskar utomhuslek, dans, att klä ut mig och att titta på Masha och Björnen. Jag har inga speciella medicinska behov, men behöver hjälp av min assistent med olika vardagsaktiviteter som lek, mat och kommunikation.
Om dig:
Jag söker dig som har mycket energi, är initiativrik och ansvarstagande, och tycker om att leka och hitta på roliga saker både inne och ute. Har du tidigare arbetat som nanny eller barnvakt, och är nyfiken på att jobba med barn med speciella behov? Då kan det här jobbet vara helt rätt för dig!
Det är viktigt att du:
• Pratar flytande svenska så att du kan stötta mig i min kommunikation.
• Är intresserad av att börja jobba hösten 2025 och vill jobba långsiktigt, helst minst ett år.
• Har någon erfarenhet av att jobba med barn, med eller utan funktionsvariationer.
Tjänsten är på deltid med start omgående. Arbetspassen är:
• Två vardagskvällar i veckan, kl. 16:30-20:00
• Varannan helg, lördag och söndag kl. 10:00-19:00
Arbetet passar alltså utmärkt att kombinera med studier eller liknande. Det finns även möjlighet till fler pass vid intresse, särskilt under lov och sommar.
För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling, eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige samt utdrag ur polisregistret. Detta beställs på www.polisen.se
Välj det utdrag som heter Arbete med barn med funktionsnedsättning
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla, oavsett funktionsnedsättning, ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus.
Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
Läs mer på www.assistansibalans.se.
Hoppas vi ses! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
