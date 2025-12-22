Deltidsbrandmän till Norrhälsinge Räddningstjänst
2025-12-22
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
Om arbetsplatsen
Norrhälsinge Räddningstjänst jobbar för en trygg och säker kommun.
Uppdragen varierar och kan handla om allt från bränder och trafikolyckor till att ge första hjälpen
Vi har sex stationer som bemannas av brandmän i beredskap: Hudiksvall, Iggesund, Delsbo, Friggesund, Jättendal och Hassela. Som brandman i beredskap har du vanligtvis ett ordinarie jobb hos en annan arbetsgivare. När larmet går rycker du ut från den station du tillhör.
Är du vår nästa deltidsbrandman? Vi letar efter dig med stort engagemang och som delar av din tid kan vara tillgänglig för utryckning. Våra räddningsstyrkor möter ofta komplexa situationer och för att vi ska ha en så bred kompetens som möjligt söker vi människor med olika erfarenhet och bakgrund.
Vi söker dig som har god förmåga att arbeta i grupp, är stresstålig och praktiskt lagd. Du har en hög grad av personlig mognad. Du är självgående, flexibel och är uthållig i utmanande omständigheter. Det är också viktigt att du är duktig på att kommunicera med människor och är serviceinriktad.
Upplägget varierar men grunden är att du har beredskap var fjärde vecka. Under den veckan rycker du ut när larmet går, oavsett om du är hemma eller på jobbet. Vid larm ska du vara på brandstationen på respektive ort inom åtta minuter. Antal utryckningar varierar mellan olika orter
Inga förkunskaper krävs, du får den utbildning och övning du behöver av oss. Först en grundutbildning på fem veckor (GRIB 1) hos oss och GRIB 2 som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) snarast efter fullgjord GRIB 1.
Du genomför regelbundet interna utbildningar och övningar. De flesta övningspass är förlagda på din lokala station under kvällstid samt en heldagsövning vår och höst. Du får lön av oss under samtliga utbildningar och övningar.
Den person som blir aktuell för tjänsten ska vara medicinskt godkänd hos vår företagshälsovård för att bli anställd. Publiceringsdatum2025-12-22Kvalifikationer
- Godkänt rullbandtest som görs på brandstationen i Hudiksvall innan testdagen. Tid för testet bokas på tel. 0650-380 11.
- Simkunnig
- God fysisk kondition
- B-körkort (C-körkort meriterande)
- Du bor och arbetar max 8 minuter från räddningsstationen
- Godkännande från din huvudarbetsgivare för att arbeta som brandman i beredskap
Antagningstester och intervjuer planeras in vecka 8 2026
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Ersättning
