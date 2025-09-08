Deltidsbrandmän Strängnäs, Mariefred, Åkers Styckebruk och Stallarholmen.
2025-09-08
Vill du skapa säkerhet, trygghet och omtanke för de som bor och vistas i vårt område?
Räddningstjänsten i Strängnäs kommun arbetar med två områden, dels operativ verksamhet (utryckning/övning/materielvård), dels förebyggande verksamhet (tillsyn/utbildning/rådgivning). Tillsammans arbetar vi med två övergripande mål, att minska risken för att bränder och andra olyckor ska uppstå och att se till att skadorna begränsas när olyckan trots allt har inträffat. Vi ska ge våra invånare en trygg och säker kommun att leva och verka i.
Den operativa verksamheten är organiserad med både heltids- och RIB-anställd personal. Tillsammans har vi en bred kompetens som många gånger är mycket viktig och värdefull vid olika typer av räddningsinsatser. Vi har utryckningsstyrkor i Strängnäs, Mariefred, Åkers Styckebruk och Stallarholmen. Den förebyggande verksamheten arbetar med att främja ett bra brandskydd och åtgärder som förebygger och förhindrar olyckor i samhället.
Vi behöver komplettera våra utryckningsstyrkor med fler Brandmän i deltidsanställning (RIB - Räddningspersonal i beredskap). Därför söker vi nu personal till alla RIB avdelningar i Strängnäs, Mariefred, Åkers Styckebruk och Stallarholmen.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Att arbeta som brandman på deltid hos oss innebär spännande och omväxlande arbetsuppgifter, en härlig gemenskap men framför allt fyller du en livsviktig samhällsfunktion. I arbetet hjälper vi till vid bränder, trafikolyckor och vattenlivräddning men vi åker också på många andra larm.
Som deltidsbrandman behåller du din ordinarie huvudanställning men du har beredskap och kan ta dig till brandstationen för att åka ut på larm under din beredskapsvecka (var tredje eller fjärde vecka beroende på vilken station man hamnar på). Detta kräver att du har fått godkänt från din arbetsgivare att det är OK för dig att lämna ditt jobb.
För att vara aktuell krävs att du bor/jobbar så att du kan ta sig till station på 10 minuter vad gäller Strängnäs och 6 minuter vad gäller Mariefred, Åkers styckebruk och Stallarholmen.Kvalifikationer
Du som söker tjänsten behöver inte ha tidigare yrkeskunskap som brandman utan den utbildning som krävs får du av oss under anställningen. I rekryteringen ser vi istället efter olika kvaliteter och personliga egenskaper som är viktiga i det komplexa arbetet som brandman.
Det som krävs är att du har:
* fyllt 18 år.
* mycket goda kunskaper i svenska språket i så väl tal som skrift.
* körkort, lägst klass B och god körförmåga.
* god förmåga att använda teknisk utrustning såsom GPS i bil.
* goda simkunskaper (tester i vatten kommer att göras, guldbojen).
* god fysik (konditionstest med larmkläder på rullmatta kommer att göras).
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid dem. Du har hjärtat på det rätta stället med inställningen att hjälpa dina medmänniskor. Du är kommunikativ med hög förmåga att samverka med andra och har en personlig mognad med god självkännedom. Din förmåga att arbeta strukturerat i pressade situationer och i olika slags miljöer gör dig till en uppskattad kollega i teamet. Du behöver vara självständig, initiativtagande och stresstålig då du löser uppgifter själv under första tiden som FIP.
Vad ger det dig att vara brandman?
* utmanande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter.
* förmånliga anställningsvillkor med exempelvis friskvårdsbidrag.
* pensionsavsättning.
* utbildning för arbetet (till att börja med tre veckors preparandutbildning).
* årlig hälsokontroll med läkare samt konditionstest.
* om du inte redan har C-körkort finansierar vi din utbildning för detta upp till ett maxbelopp.
Tjänsten är en tillsvidareanställning efter genomförd och godkänd utbildning (visstidsanställning tills preparandutbildning och C-körkort är ordnat).
Uttagning, tester och läkarundersökning sker första omgången i september. Nästa utbildningstillfälle blir under våren 2026, beroende på antalet aktuella kandidater kan detta komma att ändras.
Närmare information om tester som genomförs får du i samband med eventuell intervju.
VI tillämpar löpande urval så varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Ersättning
