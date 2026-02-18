Deltidsbrandmän sökes till Malung-Sälens kommuns räddningstjänst
2026-02-18
Att vara deltidsbrandman i Malung-Sälens kommuns räddningstjänst är att vara en del av något större än sig själv - mitt i den bygd du kallar hemma. Vi tränar, övar och förbereder oss för att kunna agera snabbt, tryggt och professionellt när det oförutsedda inträffar.
Vi är ett lag som tar hand om varandra, där gemenskapen är stark och insatsen alltid bygger på samarbete. När larmet går är vi de som kliver fram, tar ansvar och gör jobbet som behöver göras - för att minska skador, rädda liv och skapa trygghet. I en kommun med både vardagsliv och stora besöksströmmar betyder vår närvaro mycket, varje dag.
Ytterst handlar allt vi gör om att bidra till ett tryggare Malung-Sälen - för invånare, företag och besökare. Det engagemanget präglar hela vår verksamhet och ger en svårslagen känsla av att vara behövd.
Vill du göra skillnad på riktigt - där du bor och lever? Då kan uppdraget som deltidsbrandman vara något för dig. Som deltidsbrandman har du ett ordinarie jobb eller studier vid sidan av och ingår i beredskap med utryckning när det behövs.
Det här är mer än ett extrajobb. Det är ett uppdrag som ger stolthet, gemenskap och mening - och där du får utbildning och erfarenhet du bär med dig hela livet.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Som deltidsbrandman (RiB) rycker du ut när larmet går till exempel vid bränder, trafikolyckor, sjukvårdslarm och andra händelser. Du ingår i beredskap på din station och tränar och övar regelbundet tillsammans med kollegor. Du får utbildning och utvecklar din kompetens löpande för att kunna arbeta säkert och professionellt.Kvalifikationer
För att kunna vara deltidsbrandman behöver du bo och/eller arbeta så att du kan inställa dig vid stationen inom överenskommen inställelsetid. Du behöver också kunna kombinera uppdraget med din vardag. Det betyder att din huvudarbetsgivare måste godkänna att du har beredskap och får åka ifrån ditt normala arbete vid larm. I rekryteringen ingår tester och bedömningar, till exempel fysisk förmåga och lämplighet.
Vem är du?
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet det viktigaste är att du vill hjälpa andra och trivs med att samarbeta. Du är ansvarstagande, behåller lugnet när det händer mycket och har god fysisk förmåga och ett tydligt säkerhetstänk. Du är också nyfiken på att lära dig och utvecklas i uppdraget. Du kan ingå i beredskap och inställa dig inom överenskommen tid. B-körkort är ett krav, C-körkort är meriterande.
Vi erbjuder
Du får ett spännande, meningsfullt och varierat uppdrag med tydlig samhällsnytta, utbildning och regelbundna övningar som gör dig trygg i rollen. Du får ersättning för beredskap, utbildning/övning och utryckningar enligt gällande avtal och blir en del av ett lag med stark gemenskap där man ställer upp för varandra. Det finns också möjlighet att utvecklas inom räddningstjänstens olika områden över tid.
Många som börjar som deltidsbrandmän beskriver att de får med sig handlingskraft, trygghet och självförtroende både på jobbet och privat.
ÖVRIGT
Rekrytering sker löpande.
För att se alla våra pågående rekryteringar, se www.malung-salen.se/ledigajobb.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Vi har inför rekryteringsprocessen beslutat om de medieval som ska göras i rekryteringen. Med anledning av detta motsäger vi oss all kontakt gällande annonsering, rekryteringshjälp och bemanningsförslag vänligen, men bestämt. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306591". Omfattning
Malung-Sälens kommun
(org.nr 212000-2148), https://www.youtube.com/watch?si=tjtFJyx27TaFndW1&v=lqD_yyd2CIU&feature=youtu.be Arbetsplats
Räddningstjänsten, Malung-Sälens kommun
Brandinspektör/administratör
Mats Lenne mats.lenne@malung-salen.se
9748794