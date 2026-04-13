Deltidsbrandmän/RIB i Strängnäs, Mariefred och Åkers Styckebruk
2026-04-13
Vill du skapa säkerhet, trygghet och omtanke för de som bor och vistas i vårt område?
Räddningstjänsten i Strängnäs kommun arbetar med två områden, dels operativ verksamhet (utryckning/övning/materielvård), dels förebyggande verksamhet (tillsyn/utbildning/rådgivning). Tillsammans arbetar vi med två övergripande mål, att minska risken för att bränder och andra olyckor ska uppstå och att se till att skadorna begränsas när olyckan trots allt har inträffat. Vi ska ge våra invånare en trygg och säker kommun att leva och verka i.
Den operativa verksamheten är organiserad med både heltids- och RIB-anställd personal. Tillsammans har vi en bred kompetens som många gånger är mycket viktig och värdefull vid olika typer av räddningsinsatser. Den förebyggande verksamheten arbetar med att främja ett bra brandskydd och åtgärder som förebygger och förhindrar olyckor i samhället.
Vi söker räddningspersonal i beredskap till Räddningstjänsten verksamhet i Strängnäs / Mariefred och i Åker Styckebruk. Som räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) har du ett uppdrag vid sidan av ditt arbete och rycker ut vid larm i det område där du bor och arbetar. Du blir en del av ett arbetslag som tillsammans ansvarar för att genomföra räddningsinsatser och bidra till trygghet i samhället.
10 plats(er).
Att vara räddningspersonal i beredskap innebär att du lever/jobbar och verkar i din vardag som vanligt, men under vissa veckor har du beredskap. Det betyder att du ska kunna rycka ut när larmet går oavsett tid på dygnet.
När du har beredskap har du med dig din personsökare och behöver kunna ta dig till brandstationen på 6 minuter i Mariefred / Åker styckebruk och i Strängnäs inom 10 minuter. Därifrån åker du tillsammans med dina kollegor ut på olika räddningsinsatser. Det kan handla om bränder i byggnader, fordon eller i skog och mark. Du kan också möta trafikolyckor, automatlarm, akuta sjukdomsfall där du ger första hjälp i väntan på ambulans, eller andra händelser där människor behöver hjälp snabbt.
Din uppgift är att tillsammans med dina kollegor skapa trygghet, hjälpa drabbade och begränsa skador så långt det går. Mellan larmen övar och utbildar ni er regelbundet. Du blir en del av en grupp där samarbete, ansvar och tillit är avgörande.
Om uppdraget:
* Beredskap enligt schema, vanligtvis var tredje eller var fjärde vecka.
* En beredskapsvecka är 168 timmar (dygnet runt i sju dagar)
* Möjlighet att byta beredskapspass med kollegor vid behov
* Du utgår från brandstation i Strängnäs , Mariefred eller Åker Styckebruk
* Du deltar i övningar cirka 3 timmar per vecka, oftast på kvällstid under din beredskapsvecka
Viktigt att veta!
* Uppdraget som deltidsbrandman är en bisyssla och kan inte vara en heltidstjänst
* Du har en annan huvudarbetsgivare eller har annan huvudsaklig sysselsättning
* Du har möjlighet att lämna huvudsysslan omedelbart vid larm
* Du förväntas hålla dig i god fysisk form för att klara uppdraget
* Vi genomför årliga medicinska kontroller och erbjuder PSA-prov för medarbetare över 50 år.
* Vi genomför alkoholtester för samtlig personal.
Vi rekryterar under kommande 8 månader och tillsätter löpande tjänster. Vi strävar efter en ökad jämställdhet och ser därför gärna kvinnliga sökande.Kvalifikationer
Du som söker tjänsten behöver inte ha tidigare yrkeskunskap som brandman utan den utbildning som krävs får du av oss under anställningen. I rekryteringen ser vi istället efter olika kvaliteter och personliga egenskaper som är viktiga i det komplexa arbetet som brandman.
Det som krävs är att du har:
* fyllt 18 år.
* mycket goda kunskaper i svenska språket i så väl tal som skrift.
* körkort, lägst klass B och god körförmåga.
* uppfyller simkraven (svenska livräddningssällskapets Guldbojen).
* god fysisk förmåga och hälsa (bland annat klarar du rullbandstest med utrustning på 4,5km/h).
Du måste bo och arbeta så att du kan ta dig till brandstationen inom 6 respektive 10 minuter när du har beredskap.
Tidigare erfarenhet från räddningstjänst, vård eller annan operativ verksamhet är meriterande men inget krav.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid dem. Du har hjärtat på det rätta stället med inställningen att hjälpa dina medmänniskor. Du är kommunikativ med hög förmåga att samverka med andra och har en personlig mognad med god självkännedom. Din förmåga att arbeta strukturerat i pressade situationer och i olika slags miljöer gör dig till en uppskattad kollega i teamet.
Vad ger det dig att vara brandman?
* utmanande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter.
* förmånliga anställningsvillkor med exempelvis friskvårdsbidrag.
* pensionsavsättning.
* utbildning för arbetet (till att börja med tre veckors preparandutbildning).
* årlig hälsokontroll med läkare samt konditionstest.
* om du inte redan har C-körkort finansierar vi din utbildning för detta upp till ett maxbelopp.
* regelbunden övning och kontinuerlig kompetensutveckling
* ett varierat och samhällsviktigt uppdrag
* ersättning enligt gällande kollektivavtal för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB)
* tillgång till träning och gym dygnet runt
* arbetskläder och utrustning (uniform)
Detta ger dig också möjlighet till fortsatt utveckling och karriär inom räddningstjänsten.
Tjänsten är en tillsvidareanställning efter genomförd och godkänd utbildning (visstidsanställning tills preparandutbildning och C-körkort är ordnat).
Närmare information om tester som genomförs får du i samband med eventuell intervju.
VI tillämpar löpande urval så varmt välkommen in med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-10-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "135/26".
Detta är ett deltidsjobb.
645 80 STRÄNGNÄS
För detta jobb krävs körkort.
Strängnäs kommun, Räddningstjänsten
Enhetschef
Johan Gagnert Johan.Gagnert@strangnas.se
