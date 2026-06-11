Deltidsbrandman, Räddningstjänstpersonal i beredskap till Laholm
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2026-06-11
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Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare – varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Samhällsbyggnads-, kultur och folkhälsoförvaltningen (SKF) är en av landets bredaste och mest diversifierade förvaltningar och omfattar sju enheter (Räddningstjänst, Miljöenheten, Plan-och byggnadsenheten, Tekniska enheten, Måltidsenheten, Kulturenheten och Fritidsenheten) samt en Förvaltningsstab. Vår målsättning är att vara en framåtlutad, förändringsbenägen och serviceinriktad förvaltning som hålls samman av vårt gemensamma utvecklingsarbete och vår strävan att skickliggöra varandra i våra respektive professioner. På SKF arbetar vi i ett högt tempo med den bredaste palett av kommunala uppgifter vilket ställer krav på våra medarbetade att se utanför sina respektive verksamheter för att bidra till en helhet inom förvaltningen. I vår verksamhet svarar vi mot tre politiska nämnder: Samhällsbyggnadsnämnden, Kultur- & folkhälsonämnden samt jävsnämnden.
Räddningstjänsten har en stark och tydlig kultur där samarbete, öppen kommunikation och respekt för varandras olikheter är viktigt. Atmosfären är öppen och coachande, där vi tillsammans uppmuntrar och gör varandra bättre.
Det finns höga förväntningar på dig som medarbetare, men det finns också stor tilltro på din förmåga att prestera. Du kommer få hantera stimulerande arbetsuppgifter och utmanande projekt. Vi eftersträvar en hälsosam balans mellan arbetsliv och privatliv för ett långvarigt välbefinnande. Det finns möjligheter till flexibla arbetstider och om arbetsuppgifterna tillåter även möjlighet att arbeta på distans.
Nu söker vi på Laholms kommun Deltidsbrandmän/RIB brandmän (Räddningstjänstpersonal i beredskap) till:
Laholms brandstation (Beredskap var tredje vecka) Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Ditt arbete som Deltidsbrandman/RIB brandman innebär att du skall delta i övningsverksamhet samt ha larmberedskap var tredje vecka, fredag till fredag dygnet runt. Uppdragen varierar och kan handla om allt från bränder och trafikolyckor till att ge första hjälpen vid sjukdomsfall. Du kommer att ingå i en grupp där alla har sina givna roller.
Som nyanställd Deltidsbrandman/RIB brandman placeras man först i pooltjänst, efter pooltjänsten går man in i ordinarie grupp som Deltidsbrandman/RIB brandman.
Är du den vi söker?
När du söker tjänsten i Laholm ska du både bo och arbeta i centralorten. (4 minuter från brandstationen) Körkortsklass B är ett krav, och du ska ha möjlighet att skaffa C-körkort under anställningen.
Erfarenhet från blåljusverksamhet eller sjukvård är meriterande. Du ska genomgå en läkarundersökning. Räddningstjänsten eftersträvar ett mångfald bland våra medarbetare. Detta fördelat mellan kvinnor och män samt en etnisk och kulturell bakgrund.
Du kommer få göra fysiska tester under rekryteringen, om du har frågor om testerna är du välkommen att höra av dig.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, och rekryteringsprocessen kan avslutas så snart vi har hittat rätt kandidat.
Fackliga upplysningar
Hans Persson, Laholm, BRF, 073-305 14 37 (kvällstid)
Om anställningen
Antal tjänster: 3-5
Provanställning förekommer
Utbildningsanställning förekommer
Tillträde enligt överenskommelse
Övriga upplysningar
Är du intresserad utav uppdraget som RIB brandman i Laholms kommun kan du gå in på: Räddningstjänst - Laholms kommun
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Information till annonssäljare
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Laholms Kommun
(org.nr 212000-1223), https://www.laholm.se/
Humlegången 6 (visa karta
)
312 80 LAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Räddningstjänst Kontakt
Andreas Nilsson, Räddningschef 0430-26703 Jobbnummer
9958659