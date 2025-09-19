Deltidsassistenter sökes i Upplands Väsby - tisdagar natt & varannan sön...
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Upplands Väsby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Upplands Väsby
2025-09-19
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad i en annan människas vardag? Vi söker nu en engagerad personlig assistent till en 29-årig kvinna i Upplands Väsby. Hon lever ett aktivt liv tillsammans med sin sambo, som även är en av hennes assistenter. Nu vill hon utöka sitt team med dig som vill bli en viktig del av hennes vardag.
Om rollenVår kund har en medfödd funktionsnedsättning, är rullstolsburen och har nedsatt motorik samt ett talfel. Detta innebär att kommunikationen ibland kräver extra lyhördhet och samarbete med anhöriga och kollegor. Som personlig assistent blir du hennes förlängda arm och en nyckelperson som möjliggör att hon kan fortsätta leva det liv hon önskar.
Arbetet omfattar både praktiskt stöd i vardagen och närvaro i sociala sammanhang, då hon gärna deltar i aktiviteter utanför hemmet, exempelvis restaurangbesök eller andra sociala miljöer.
ArbetstiderVi söker dig som kan arbeta:
Tisdagar kl. 18:30 - 07:30
Varannan söndag kl. 12:00 - 18:00
Vi söker dig som Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är ansvarstagande, flexibel och punktlig
Har erfarenhet av alternativ kommunikation, t.ex. Bliss, eller är villig att lära dig
Tål hund och cigarettrök i hemmet
Trivs i sociala sammanhang, även på krogen eller liknande miljöer
Meriterande Erfarenhet av personlig assistans eller liknande arbete
Delar kundens intressen såsom mode, film, fotografering eller pyssel
Tidigare erfarenhet är inte ett krav, vi värderar personkemi, engagemang och vilja att lära högst. Självklart får du en grundlig introduktion på plats.
Anställningsvillkor Tjänstgöringsgrad: ca 27,5%
Anställningsform: Så länge assistansuppdraget varar
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse och kollektivavtal
Tillträde: Omgående
Bli en del av ett engagerat team där din insats verkligen gör skillnad! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Kontakt
Linnea Marquez Norrthon linnea.marqueznorrthon@humana.se Jobbnummer
9518509