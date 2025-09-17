Deltidsarbete sökes till Unika Bränningevägens korttidsboende
Unika LSS Omsorg Sverige AB / Vårdarjobb / Stockholm Visa alla vårdarjobb i Stockholm
2025-09-17
Om Unika Bränningevägens korttidsboende
Unika Bränningevägen är ett korttidsboende för barn och unga. Vår målgrupp är främst barn och unga med lindrig-måttlig intellektuell funktionsnedsättning samt med Autism. Alla mellan 6-21 år välkomna och vi har plats för 8 barn och unga.
Unika Bränningevägen ligger i Årsta. Till oss tar du dig lätt med buss till Årsta torg eller tvärbana till Valla torg. Gullmarsplan är närmaste tunnelbanestation och Årstaberg närmaste pendeltågsstation.
Vi ser nu fram emot att välkomna en ny kollega som vill arbeta deltid hos oss, vardagar och helger!
Om rollen som stödassistent
Arbetet är väldigt varierat och roligt då vi alltid utgår från individen, och alla våra gäster har olika stödbehov och intressen. I uppdraget som stödassistent ingår att ge trygg och god omvårdnad, en stimulerande fritid och pedagogiskt stöd i vardagen. Arbetsuppgifterna ställer höga krav på eget ansvar, flexibilitet och initiativförmåga.
Arbetet förutsätter att du tycker om att arbeta med barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättningar. Att du tycker att det är roligt att hitta på aktiviteter med barnen och förstår deras behov av struktur och rutiner.
Vi som arbetar på korttidshemmet tillgodoser gästernas individuella behov av stöd i alla förekommande situationer i det dagliga livet, t ex när det gäller hygien, matlagning, aktiviteter och städning. Målet är att stötta, motivera och uppmuntra brukarna till en större självständighet samt större delaktighet i vardagen och i samhället. Arbetet sker med respekt för brukarnas rätt till självbestämmande och integritet. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik. Struktur, rutiner och planering är nyckelord för att få verksamheten att fungera.
Kvalifikationer Mycket god förmåga i svenska i tal såväl som skrift.
God datorvana, erfarenhet av dokumentation.
Erfarenhet samt kunskap om målgruppen LSS
Gymnasial utbildning som tex barn-och fritidsprogram, vård-och omsorgsprogram, eller annan likvärdig pedagogisk utbildning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor Anställningsform: Deltidsanställning Tjänstgöringsgrad: Varierar Arbetstid: Vardagar och helger, dag/kväll/natt Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Om rekryteringsprocessenUrval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Glöm inte att specificera hur din bakgrund och erfarenheter matchar de kvalifikationer vi söker för denna roll. Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team på Unika! I samband med eventuell anställning behöver belastningsregister uppvisas. Om du kallas till intervju måste du även kunna styrka din rätt att arbeta i Sverige genom att uppvisa medborgarskap inom EU/EES eller giltigt arbetstillstånd. Om Unika
Unika är en del av Attendo, ett av Nordens största omsorgsföretag, som funnits sedan 1985. Hos oss finns många erfarna kollegor du kan lära dig av, och tack vare vår storlek som arbetsgivare kan vi erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder friskvård och andra förmåner, samt interna utbildningsmöjligheter och kollektivavtal.
Tillsammans har vi stora möjligheter att vidareutveckla en omsorg för en meningsfull vardag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Unika LSS Omsorg Sverige AB
(org.nr 556664-4257), http://www.unika.se Arbetsplats
Unika Kontakt
Chatarina Rehnström chatarina.rehnstrom@unika.se Jobbnummer
9512967