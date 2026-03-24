Deltidsarbetare till livsmedelsproduktion | Lernia | Nyköping

Är du ute efter ett deltidsarbete och vill vara en del av ett team där ditt arbete direkt påverkar kvaliteten på produkterna? Hos vår kund får du chansen att utveckla dina färdigheter inom livsmedelsproduktion. I en miljö där samarbete och precision är nyckeln till framgång.Publiceringsdatum2026-03-24Om tjänsten
Som produktionspersonal hos vår kund kommer du att arbeta med hela tillverkningsprocessen från deg till färdig fryst pizza, i en livsmedelsmiljö med fokus på kvalitet och hygien. Du ansvarar för olika moment i produktionslinan och arbetar nära teamet för att säkerställa effektiva produktionsprocesser. Det här är ett tidsbestämt uppdrag som deltidsarbetare men med möjlighet till förlängning.
Om digFormell kompetens
Vi söker dig som behärskar svenska i tal och skrift. Du är noggrann, ansvarstagande och gillar att arbeta effektivt. Och du tycker om att arbeta i team samt har en utmärkt samarbetsförmåga. Dessa kvalifikationer är avgörande för att säkerställa hög kvalitet och hygien i vår tillverkningsprocess av fryst pizza.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet från livsmedelsproduktion och/eller bageri, vilket ger dig en djupare insikt i produktionsprocessen. Teknisk kunskap eller erfarenhet av produktionsutrustning är också fördelaktigt, då det underlättar arbetet med vår utrustning. Engagemang, kvalitetsmedvetenhet och trivsel i produktionsmiljö är egenskaper vi värdesätter högt och som bidrar till en framgångsrik arbetsdag.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta via e-post: bemanning.nykoping@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7453066-1910343". Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Västra Trädgårdsgatan 39 (visa karta
)
611 32 NYKÖPING Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9816479