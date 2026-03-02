Deltidsarbetare till ASM Foods i Mjölby
2026-03-02
Har du möjlighet att jobba skift och vill arbeta deltid i en internationell och stabil livsmedelsproducent med frihet under ansvar där du ges en möjlighet att utvecklas? Då kan detta vara rollen för dig!
OM TJÄNSTEN
Vi söker dig som vill arbeta deltid under terminerna inom produktion och har möjlighet att arbeta heltid under sommaren. Rollen passar dig som studerar eller har annan huvudsaklig sysselsättning och vill kombinera detta med ett praktiskt och varierande arbete. I denna roll kommer du att stötta produktionen med enklare arbetsuppgifter och vara en viktig del av teamet i det dagliga arbetet.
Du erbjuds
Vi erbjuder dig en flexibel anställning med möjlighet att kombinera studier med praktisk erfarenhet. Du får ett nätverk av kollegor och chansen att utveckla relevanta färdigheter för din framtida karriär.
ARBETSUPPGIFTER
Dina arbetsuppgifter
Som deltidsmedarbetare kommer du främst att arbeta med:
• Packning av färdiga produkter
• Lastning och hantering av varor
• Enklare processoperatörsarbete
• Säkerställa ordning och reda på arbetsplatsen
Arbetet sker enligt tydliga rutiner med fokus på kvalitet och säkerhet.
VI SÖKER DIG SOM
• Är studerande eller har en annan fast sysselsättning på minst 50 %
• Har möjlighet att jobba dag, kväll och natt
• Är noggrann och ansvarstagande
• Trivs med fysiskt arbete
• Har truckkort
• Har goda kunskaper i svenska
• Är flexibel och kan arbeta mer under sommaren
Det är meriterande om du har
• Jobbat i produktions sedan tidigare
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Målmedveten
• Ordningsam
Ansvarstaganande
Övrig information
• Antalet timmar per vecka och månad kan variera, beroende på behovet hos kunden - det vill säga att du inte är garanterad några fasta tider eller timmar under året (förutom under sommaren och vissa inplanerade dagar).
• Vi vill gärna att du är tillgänglig och vill jobba under lov och för att täcka upp sjukfrånvaro löpande under året.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
INFORMATION OM FÖRETAGET
ASM Foods AB är en del av Barry Callebaut-koncernen - världsledande inom choklad och kakao. De utvecklar och producerar specialanpassade produkter för bageri-, mejeri- och glassindustrin. Med över 12 000 passionerade medarbetare i mer än 40 länder arbetar de dagligen mot deras mål: att skapa en hållbar kakaobransch och framtidens choklad. Hos dem blir du en del av ett företag som är lika stolt över sina produkter som sina medarbetare. Ersättning
