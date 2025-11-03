Deltidsanställnng som personlig assistent till tjej i Umeå
2025-11-03
Publiceringsdatum2025-11-03
Assistera Skandinavien AB är ett familjärt företag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning som är beviljade personlig assistans enligt lagen om stöd och service (LSS). Vi är ett mindre bolag med lång erfarenhet och ser hur viktiga alla i verksamheten är - assistansanvändare, anhöriga och assistenter. För att skapa en bra assistans krävs att alla parter trivs och känner sig trygga. Vårt jobb är att se till att det blir så - för dig.
Om tjänsten Vi söker nu personliga assistenter till en av våra brukare bosatt på Ålidhem. Vi börjar med en timanställning där du får inskolas och prova på jobbet ett tag, därefter finns det möjlighet till en tillsvidareanställning på 80%, 70% och 60%. Arbetstiderna är varierande mellan dag, kväll och vaken natt. Det tillkommer även väntetid under arbetspassen. Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.
Personliga egenskaper Du behärskar det svenska språket väl, både i tal och skrift, så att kommunikationen med brukaren och kollegor fungerar utan missförstånd. Som personlig assistent är du noggrann, ansvarsfull och lösningsorienterad. Du är lyhörd och har förmågan att uppfatta brukarens behov även när det inte uttrycks i ord. Du är lugn, empatisk och stabil även i stressiga situationer, och har en positiv attityd till ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetsuppgifter Du hjälper brukaren med det hon själv inte klarar av, utifrån beviljade insatser. Det kan handla om:
Förflyttningar och personlig hygien
Hushållssysslor och vardagsaktiviteter
Stöd i kommunikation och sociala kontakter
Dokumentation samt rapportering av tillbud och avvikelser
Utförande av delegerade eller egenvårdsuppgifter.
Din arbetsplats är där brukaren befinner sig - i hemmet eller vid aktiviteter utanför hemmet.
Övrigt Urval och tillsättning sker löpande. Om du går vidare i processen behöver du kunna styrka din identitet och visa att du har rätt att arbeta i Sverige. Bakgrundskontroller kan förekomma, och vid arbete med minderårig begärs alltid utdrag ur belastningsregistret: polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Skicka in ditt CV och personliga brev redan idag - vi berättar gärna mer om vad vi kan erbjuda just dig!
Om anställningen Lön: Fast timlön (enligt överenskommelse) Anställningsform: Timanställning (dagtid, vardagar) Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistera Skandinavien AB
(org.nr 556669-5838) Kontakt
Ashtar Alaziz ashtar@assisteraab.se 0705440726 Jobbnummer
9586913