Deltidsanställd assistent sökes till kvinna i Västra Frölunda
Sanda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-07-07
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Om jobbet
Vi söker efter en assistent som vill jobba framförallt kvällar och varannan lördag. Kvinnan, som har assistans, bor i en lägenhet i Västra Frölunda tillsammans med sin man och ditt arbete går ut på att bistå henne med det som behöver hjälp med i vardagen. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av jobbet - det viktigaste är personkemin mellan dig och kund. Att kunna behärska svenska språket väl i tal och skrift är ett måste eftersom du behöver kunna förstå instruktioner och även kunna dokumentera.
Obs! Kund önskar bara kvinnliga assistenter.
Omfattning och arbetstider
Vi söker en assistent som kan jobba deltid, i snitt 21 timmar per vecka. Tiderna kan komma att justeras något men ligger i dagsläget på vardagar 16:30-21 och varannan lördag 12-18, med reservation för vissa ändringar.
Uppdragets start: mitten på augusti
Vi rekryterar löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan! Vi har ingen möjlighet att ta emot ansökningar via telefon eller mejl utan vi tar endast emot ansökningar som skickas in via vårt rekryteringssystem. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Sanda Assistans AB
(org.nr 559101-9129)
504 51 BORÅS Kontakt
Kontakt
Caroline Säljö caroline@sandaassistans.se 0768607193 Jobbnummer
9995783