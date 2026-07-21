Deltids restaurangbiträde söker till YA Asiatiskt kök
Restaurang Thai House Enköping AB / Restaurangbiträdesjobb / Enköping Visa alla restaurangbiträdesjobb i Enköping
2026-07-21
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YA Asiatiskt Kök ligger vid torget i Enköping. Vi erbjuder våra gäster god och spännande mat i en hemtrevlig asiatisk miljö.
En asiatisk buffé restaurang med spännande smaker från det riktiga Kina, Thailand eller Japan. Du är utåtriktad och engagerad och vill göra ditt bästa i alla lägen. Du tycker om att ge service, självklart sätter du alltid gästen i fokus. Du är positiv och ansvarsfull, flexibel och stresstålig och nyfiken på att lära dig nya saker och utvecklas inom yrket. Dina arbetsuppgifter ingår allt ifrån servering, kassa, disk plock, disk till städ vid lunch . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: chunruiab1@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Thai House Enköping AB
(org.nr 556942-9888)
Torggatan 24 (visa karta
)
745 31 ENKÖPING Arbetsplats
Thai House Enköping AB, Restaurang Jobbnummer
10008480