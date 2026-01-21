Deltids Orderplockare - krav på 50 % huvudsaklig sysselsättning
Boxflow Staffing Syd AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-01-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boxflow Staffing Syd AB i Göteborg
, Partille
, Kungälv
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Om tjänsten
Vi söker nu noggranna och drivna packare och orderplockare till kund i Landvetter. Detta är en perfekt tjänst för dig som studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning men vill jobba extra vid sidan av.
Du behöver vara flexibel då arbetet sker 7-16 och oftast 3-5 dagar i rad.
Arbetsuppgifter
Som orderplockare kommer du att:
Plocka och packa kundordrar
Sortera produkter och säkerställa korrekt leverans
Arbeta med lagerhållning och fylla på varor
Hålla ordning och reda i lagermiljön
Orderplock sker med plocktruck, därför behöver du vara en skicklig truckförare!
Vi söker dig som
Har minst 50 % sysselsättning (exempelvis studier eller annat arbete)
Är noggrann, effektiv och ansvarstagande Har god erfarenhet av plocktruck
Trivs med fysiskt arbete och att arbeta i ett högt tempo
Kan arbeta både dagtid och vid behov extra pass
Är en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö
Meriterande men inget krav:
• Körkort + tillgång till bil
• Erfarenhet från lager/logistik
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7087649-1800357". Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Ingenjörsgatan 2 (visa karta
)
411 21 GÖTEBORG Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
9698005