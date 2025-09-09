Deltid som cirkelledare i Legal engelska / Juridisk Engelska
Vårt utbildningsföretag söker en engagerad och flexibel cirkelledare för undervisning i engelska för vuxna i Göteborg. Arbetet sker till stor del på plats hos våra kunder en del kurser kan göras online. Men primärt behöver du ha fysiska möten.Publiceringsdatum2025-09-09Om tjänsten
Fokus på legal english / jurdisk engelska
Kurserna är deltid och passar perfekt för dig som har annan sysselsättning
Vem är du?
Det är en fördel om du har erfarenhet av undervisning, men det är inget krav.
Vi söker dig som är flexibel, självgående och driven.
Vad vi erbjuder:
Ett flexibelt deltidsjobb med möjlighet att kombinera med andra uppdrag.
Detta arbete görs fysiskt på plats, du behöver kunna resa obehindrat.
(SW) Intermittent
Salary: As agreed
Send application to: E-mail: info+gbglegalenglish@gmsgroup.se
mail to above address
No phone calls.
Employer:
GLG AB Dba/
GMS Language Services®
GLG dba, GMS International® is a global education company specialized in customized solutions and services for the corporate market - leadership, communications, language, culture, customer service, sales, project management, stress management, personal effectivity & change management. Our courses are delivered at our client's offices and facilities or at centrally located course facilities. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
