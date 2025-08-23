Deltid natt tjänst med fokus på trygghet och närvaro
2025-08-23
Nu rustar vi upp inför hösten därför söker vi en tillökning i vår grupp!
Som personlig assistent är du ett stöd i brukarens vardag. Ditt uppdrag är att hjälpa till med det som brukaren inte klarar själv - för att hen ska kunna leva ett så självständigt, tryggt och meningsfullt liv som möjligt.
Du arbetar i brukarens hem och finns där som hjälp med personliga behov, tillsyn och praktiska sysslor. Under lugnare perioder handlar arbetet mer om att finnas nära, vara uppmärksam och se till att natten fortlöper tryggt. Det är ett ansvarsfullt, meningsfullt och ofta väldigt uppskattat arbete.
Det viktigaste är inte vad du har gjort tidigare - utan vem du är som person.
Vi söker dig som är nattpigg, pålitlig och självständig och har ett genuint intresse för att hjälpa andra. Mer information ges vid intervju.
Andra egenskaper som är väsentliga:
Är punktlig och tar ansvar för ditt arbete
Är lyhörd och har lätt för att läsa av behov utan att ta över
Har god förmåga att hålla dig vaken, fokuserad och professionell under hela natten
Är trygg i att arbeta självständigt, men också visar omtanke och respekt i mötet med andra
Kan obehindrad tala och förstå svenska
Vi erbjuder:
Meningsfull roll där du gör skillnad varje natt!
Deltidstjänst: 2 fasta nätter/vecka + möjlighet till extra pass
Vaken natt med 1,5 timmes väntetid
Trygga anställningsvillkor
Stöd och introduktion från engagerad kollega
Notera! LJY Konsult utannonserar våra tjänster men du blir anställd hos AnJu assistans.
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
E-post: anjuassistans@hotmail.com
