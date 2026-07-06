Deltid | Interim CFO finansiell ledare inom ekonomistyrning
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2026-07-06
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Är du en erfaren CFO med bakgrund från Saas bolag som trivs i en affärsnära roll där du får kombinera strategiskt arbete med operativt ansvar? Vill du vara en nyckelperson i ett bolag där du får möjlighet att vidareutveckla bolagets ekonomistyrning, driva finansieringsfrågor och bidra till långsiktigt värdeskapande? Då kan detta uppdrag vara rätt för dig.
Vi på Vindex söker nu en Interim CFO för ett konsultuppdrag med start i september. Uppdraget omfattar 60–80 % och löper under cirka 12–18 månader. Du arbetar som konsult via Vindex hos vår kund.
Rollen passar dig som är van att arbeta i en dynamisk miljö där du snabbt kan sätta dig in i verksamheten och fungerar som ett strategiskt stöd till ledning och styrelse.
Om rollen
Som Interim CFO har du det övergripande ansvaret för bolagets ekonomifunktion och blir en viktig affärspartner till VD och ledningsgrupp. Du arbetar både strategiskt och operativt med ekonomistyrning, finansiell planering och rapportering. En viktig del av uppdraget är att vidareutveckla processer, etablera relevanta KPI:er och ta fram beslutsunderlag som stärker verksamhetens styrning.
Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, och du kommer att vara drivande i finansieringsrelaterade frågor samt i dialogen med investerare och andra intressenter. Du tar fram tydliga beslutsunderlag och bidrar med finansiella analyser som stärker verksamhetens fortsatta utveckling.
Placering: Stockholm
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Övergripande ansvar för bolagets ekonomifunktion
Ansvara för budget, prognoser och löpande finansiell planering
Ansvara för bolagets likviditetsplanering och cash flow management
Ansvara för finansiell uppföljning samt analys av verksamhetens resultat
Etablera och vidareutveckla relevanta KPI:er samt stärka verksamhetsuppföljningen
Utveckla rapportering och beslutsunderlag till styrelse och ledning
Driva och stötta kapitalanskaffningar samt finansieringsprocesser
Ansvara för investerardialoger och externa finansiella kontakter
Säkerställa kvalitet i månads- och periodrapportering i samarbete med extern redovisningspartner
Vidareutveckla ekonomistyrningen samt finansiella processer, rutiner och arbetssätt
Vara ett affärsnära stöd till ledning i strategiska och finansiella frågorPubliceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Vi söker dig som har flera års erfarenhet från en CFO-roll eller motsvarande senior ekonomifunktion. Tidigare erfarenheter av kapitalanskaffning, finansieringsprocesser och investerardialoger är en förutsättning för att lyckas i rollen. Du har även gedigen erfarenhet av budgetarbete, prognoser, cashflow management, finansiell analys och rapportering till ledning och styrelse.
Du har erfarenhet från SaaS-bolag och god förståelse för abonnemangsbaserade affärsmodeller samt de KPI:er och finansiella nyckeltal som driver verksamheten.
Vi ser gärna att du har:
Akademisk examen inom ekonomi
Flerårig erfarenhet som CFO eller i en likvärdig senior ekonomifunktion
Tidigare erfarenhet av kapitalanskaffning och finansieringsprocesser
Erfarenhet av investerardialoger och arbete mot styrelse
Mycket god kompetens inom ekonomistyrning, budget, prognoser och finansiell uppföljning
Erfarenhet av att utveckla rapportering, nyckeltal och ekonomiska processer
Mycket goda kunskaper i Excel och affärssystem
Flytande kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Erfarenhet från ett SaaS-bolag samt god förståelse för abonnemangsbaserade affärsmodeller och relevanta SaaS-KPI:er
Om dig
För att lyckas i rollen tror vi att du är en trygg ledare som snabbt skapar förtroende i organisationen. Du är analytisk, affärsorienterad och har en naturlig förmåga att skapa tydlighet, struktur och framdrift i en verksamhet med högt tempo och föränderliga prioriteringar.
Du är van att arbeta självständigt, tar initiativ och har lätt för att prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Samtidigt är du kommunikativ och har förmågan att omsätta komplex finansiell information till tydliga beslutsunderlag för ledning och styrelse. Med ett lösningsorienterat arbetssätt bidrar du till att utveckla verksamheten och skapa långsiktigt hållbara arbetssätt.Så ansöker du
Känns detta som ett uppdrag för dig? Vi välkomnar gärna en konfidentiell dialog med dig som vill diskutera nästa steg i din karriär. Skicka in din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande. Skicka ditt CV i Word-format till oss på Vindex och ange referensnummer JHCFO3182.
Du är välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jennifer Hietapakka vid funderingar om rollen (jennifer.hietapakka@vindex.se
, 0737-279 666).
Välkommen med din ansökan!
Om Vindex
Vi är en rekryteringsbyrå med fokus på roller och kompetensområden inom ekonomi. Genom våra interims- och rekryteringslösningar hjälper vi organisationer att säkerställa hållbara och starka ekonomifunktioner. Med vår specialistkompetens och vårt breda nätverk skapar vi långsiktiga och hållbara matchningar mellan kandidat och organisation.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jennifer.hietapakka@vindex.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JHCFO3182". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vindex AB
(org.nr 556712-1230), https://www.vindex.se/ Kontakt
Jennifer Hietapakka jennifer.hietapakka@vindex.se 0737-279 666 Jobbnummer
9993572