Deltid i Solna: Bli försäkringssäljare - vi utbildar dig från grunden

Safely AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-07-16


Visa alla säljarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Safely AB i Stockholm, Solna eller i hela Sverige

Om rollen
Vill du jobba deltid i Solna och utbildas till försäkringssäljare? Hos Safely får du en flexibel vardagstjänst där du kombinerar arbete med studier eller andra åtaganden. Vi söker engagerade personer som vill utvecklas inom försäljning och personförsäkring.
Vad du kommer göra
Du säljer främst via telefon och guidar privatpersoner till rätt trygghetslösningar, t.ex. olycksfalls- och sjukförsäkringar. Du använder vår dialer och får coaching av en personlig säljcoach. Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav—vi ger utbildning och licensstöd.
Arbetstider & schemaläggning
Du arbetar vardagar på vårt kontor i Solna och väljer dina pass via vår bokningsapp. Rollen passar dig som vill ha tydliga vardagspass med möjlighet att påverka din arbetstid.

08:30–13:00

10:30–17:30

14:00–17:30

08:30–17:30

Det här erbjuder vi
Betald utbildning och stöd för licensiering inom försäkring (IDD)

Fast timlön samt provision enligt vår ersättningsmodell

Personlig säljcoachning och utvecklingsvägar

Ett stöttande team

Friskvårdsbidrag 2 500 kr/år vid fast anställning

Möjlighet att utvecklas vidare: säljcoach, teamlead, rekrytering eller administration

Modern kontorsmiljö i Solna med goda kommunikationer

Vem vi tror att du är
Du trivs med kundkontakt via telefon, är positiv och lyhörd och motiveras av att nå mål. Du vill lära dig och utvecklas i en resultatorienterad miljö.
För att lyckas i rollen behöver du:

Tala och skriva flytande svenska

Trivas med telefon som huvudsakligt arbetsverktyg

Kunna arbeta på plats i Solna/Stockholm

Vilja att lära och utvecklas

Varför välja Safely?
Betald licensiering: Formell försäkringsutbildning som ger en stark merit i finansbranschen.

Starka partners: Välkända aktörer och trygga produkter och processer.

Karriärtrappa: Tydliga vägar vidare till säljcoach, teamlead eller specialistroller.

Vinnarkultur: Vi firar framgångar tillsammans genom tävlingar, AW:er och aktiviteter.

Lön & förmåner
Trygg grundlön: Fast timlön som bas.

Hög potential: Provision vid kvalitativ försäljning.

Hälsa: Friskvårdsbidrag på 2 500 kr/år vid fast anställning.

Publiceringsdatum
2026-07-16

Så ansöker du
Vi rekryterar löpande och har ett begränsat antal platser i våra utbildningsgrupper. Skicka in din ansökan så kontaktar vi dig för nästa steg.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8082969-2104436".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Safely AB (org.nr 559310-0331), https://safely.teamtailor.com
Hannebergsgatan 33 (visa karta)
171 44  SOLNA

Arbetsplats
Safely

Jobbnummer
10004803

Prenumerera på jobb från Safely AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Safely AB: