Deltid( %40-60) Tandsköterska, Lön 35000 kronor på heltidstjänst

Söder Dental expanderar igen, vi har anställd en annan tandläkare därför söker vi en erfaren tandsköterska deltid dvs 16-24 timmar per vecka( %40-60) med grundlön 35000 kronor baserat på en heltidstjänst. Start datum från 1:a Mars 2026 eller enligt överenskommelse. Om intresserad var snäll och skicka ditt CV till fhomapour@yahoo.co.uk eller ring till: 070-2892456 och prata med tandläkaren Farman, tack.
Så ansöker du Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Antigen via email eller ring till mobilen E-post: fhomapour@yahoo.co.uk