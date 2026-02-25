Deltid( %40-60) Tandsköterska, Lön 35000 kronor på heltidstjänst

Söder Dental AB / Tandsköterskejobb / Stockholm
2026-02-25


Söder Dental expanderar igen, vi har anställd en annan tandläkare därför söker vi en erfaren tandsköterska deltid dvs 16-24 timmar per vecka( %40-60) med grundlön 35000 kronor baserat på en heltidstjänst. Start datum från 1:a Mars 2026 eller enligt överenskommelse.
Om intresserad var snäll och skicka ditt CV till fhomapour@yahoo.co.uk eller ring till: 070-2892456 och prata med tandläkaren Farman, tack.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Antigen via email eller ring till mobilen
E-post: fhomapour@yahoo.co.uk

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Söder Dental AB (org.nr 559318-6942)
Kapellgränd 9 (visa karta)
116 25  STOCKHOLM

Kontakt
Klinikägaren
Farman Homayounpour
fhomapour@yahoo.co.uk
0702892456

Jobbnummer
9761891

